В честь 100-летия амурской полиции наградили 50 сотрудников

Амурская полиция отметила вековой юбилей. На торжественном мероприятии, которое провели в ОКЦ, отличившихся сотрудников наградили за хорошую службу. Не забыли и ветеранов, которые отдали службе десятки лет жизни.

Большой праздник амурской полиции. В зале были первые лица области, управления МВД, лучшие сотрудники, ветераны. Отличившихся наградили. Медаль за доблесть вручили сотруднице из Шимановска. Юлия Иванова проработала в полиции, в инспекции по делам несовершеннолетних, больше 10 лет. Она помогает школьникам преодолевать жизненные трудности.

«Нам очень приятно, когда наши дети в дальнейшем поступают в институты. Были такие случаи, когда и вещи ребятам приносишь, и продукты, в школу за ручку водишь. Смотрим, как проучился день, какие оценки получил», – говорит начальник отделения по делам несовершеннолетних отделения полиции Шимановска Юлия Иванова.

Сегодня почетные награды вручили 50 сотрудникам. «Служил нормально, достойно, справедливо. С годами приходит опыт, уже знаешь, к кому какой подход. Случается, что человек находится в состоянии опьянения. С ним нужно немного пожестче, но не силой, а что-то сказать, успокоить его», – делится один из награжденных, командир отделения патрульно-постовой службы Благовещенска Александр Хусаинов.

Амурская полиция была образована 18 марта 1918 года. Первоначально за порядком в области следили всего 250 человек. С тех пор ведомство претерпело немало изменений и преобразований. Сегодня службу в органах внутренних дел области несут 4 500 сотрудников.

«Я 30 лет отдал амурской полиции. Служил на различных должностях, закончил службу начальником Завитинского отдела. Приходит служить сотрудник – он видел кино, там все красиво, следователь одно дело расследует. Такого нет в жизни. Каждый день идет вал! Тот, кто случайно пришел, тот до 10–15 лет не дослужится. Нужна убежденность, что они пришли на свое место», – уверен ветеран органов внутренних дел Амурской области Михаил Годун.

За последние два месяца амурские полицейские раскрыли больше 1 000 преступлений, обнаружили местонахождение более 300 человек, пропавших без вести. Работа продолжается даже в праздник.