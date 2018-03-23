В Благовещенске на парковке ТЦ «Флагман» горел газ (видео)

В Благовещенске на территории парковки перед торговым центром «Флагман» прогремели хлопки. Судя по видео, присланному в редакцию ИА «Амур.инфо», действие происходит днем в районе пересечения улиц Калинина и Тенистой.

В кадре, кроме припаркованных легковых автомобилей, виден грузовик с открытой водительской дверью. За ним заметны огонь и черный дым.

В пресс-службе главного управления МЧС по Амурской области сообщили, что в пятницу, 23 марта, на территорию парковки выезжали пожарные. «Загорелись баллончики с газом. На место происшествия выехали пожарные, потушили пламя. Пострадавших нет, автомобили не пострадали», – сказал руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Амурской области Денис Долинин.

На сайте торгового центра и в аккаунтах соцсетей об инциденте не сообщается.