Труба благовещенского водозабора Северный продолжает подтекать
В Благовещенске продолжается утечка воды на подающей трубе водозабора Северный. Вода выходит наружу возле дороги, ведущей на Астрахановские луга. Несколько недель назад там возвышалась ледяная глыба.
Как сообщало ИА «Амур.инфо», на месте порыва образовалась ледяная глыба выше человеческого роста. Явление служило местной достопримечательностью – возле глыбы фотографировались люди. С наступлением тепла лед стал быстро таять.
В АО «АКС» сообщили, что случившееся стало результатом порыва на подающей трубе водозабора Северный. В организации также добавили, что порыв устранят. Это было 12 марта.
23 марта в редакцию ИА «Амур.инфо» обратился очевидец, который рассказал следующее: «Видно, что здесь проводились работы. Раскопали, поставили заплату, но вода продолжает вытекать. Труба большая, сантиметров 60 в диаметре». В доказательство своих слов горожанин сделал видеозапись.
В АКС пообещали прокомментировать это факт позже.
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