Труба благовещенского водозабора Северный продолжает подтекать

Как сообщало ИА «Амур.инфо», на месте порыва образовалась ледяная глыба выше человеческого роста. Явление служило местной достопримечательностью – возле глыбы фотографировались люди. С наступлением тепла лед стал быстро таять.

В АО «АКС» сообщили, что случившееся стало результатом порыва на подающей трубе водозабора Северный. В организации также добавили, что порыв устранят. Это было 12 марта.

23 марта в редакцию ИА «Амур.инфо» обратился очевидец, который рассказал следующее: «Видно, что здесь проводились работы. Раскопали, поставили заплату, но вода продолжает вытекать. Труба большая, сантиметров 60 в диаметре». В доказательство своих слов горожанин сделал видеозапись.

В АКС пообещали прокомментировать это факт позже.