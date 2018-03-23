Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
23марта
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 19:11 1

Труба благовещенского водозабора Северный продолжает подтекать

В Благовещенске продолжается утечка воды на подающей трубе водозабора Северный. Вода выходит наружу возле дороги, ведущей на Астрахановские луга. Несколько недель назад там возвышалась ледяная глыба.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», на месте порыва образовалась ледяная глыба выше человеческого роста. Явление служило местной достопримечательностью – возле глыбы фотографировались люди. С наступлением тепла лед стал быстро таять.

В АО «АКС» сообщили, что случившееся стало результатом порыва на подающей трубе водозабора Северный. В организации также добавили, что порыв устранят. Это было 12 марта.

23 марта в редакцию ИА «Амур.инфо» обратился очевидец, который рассказал следующее: «Видно, что здесь проводились работы. Раскопали, поставили заплату, но вода продолжает вытекать. Труба большая, сантиметров 60 в диаметре». В доказательство своих слов горожанин сделал видеозапись.

В АКС пообещали прокомментировать это факт позже.

Просмотров всего: 479

#ЖКХ #происшествия

распечатать


Происшествия

В Благовещенске на парковке ТЦ «Флагман» горел газ (видео)
Происшествия 17

Нечто пытается вырваться из-под земли в микрорайоне Благовещенска
Происшествия 12

Благовещенец подозревает, что у него под окном устроили закладку наркотиков
Происшествия 1

У амурчанина изъяли винтовку и патроны
Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • Евгений85

    Евгений85
    1 час назад

    как в анекдоте-тут зализываешь, там рвется

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь