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сегодня, 18:49 3

ЦИК опубликовала окончательные итоги выборов президента России

ЦИК опубликовала окончательные итоги выборов президента России
Фото: РИА Новости / Алексей Дружинин

Центральная избирательная комиссия по итогам обработки 100 % бюллетеней представила окончательные итоги выборов президента. Победил Владимир Путин, набрав 76,69 % голосов. Центризбирком признал выборы действительными и состоявшимися.

Как сообщает РИА Новости, за Путина голоса отдали 56 миллионов 430 тысяч 712 человек. Вторым стал кандидат от КПРФ Павел Грудинин, получив 11,77 % голосов (8 659 206 россиян), третьим – Владимир Жириновский (ЛДПР), набравший 5,65 % голосов (4 154 985 избирателей). Ксения Собчак – четвертая с 1,68 % голосов (1 238 031 избиратель).

Как заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, дату инаугурации в Кремле назовут позже. Он добавил, что в пятницу, 23 марта, Путин выступит с обращением к россиянам.

Избирательная кампания официально стартовала 18 декабря, голосование состоялось 18 марта.

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#выборы #российская власть

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Комментарии
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  • Я сама

    Я сама
    3 часа назад

    Улыбаемся и машем!

    Собчак - красава!

  • Nikodim

    Nikodim
    3 часа назад

    Я сама

    Улыбаемся и машем! Собчак - красава!



    по статистике на каждые 1000 человек приходится 3 абсолютно ненормальных с психическими отклонениями, т.е. это 0,3%. За собчак проголосовало 0,2%, т.е. даже не все психи за нее решились отдать голос. так в чем она красава?



  • Я сама

    Я сама
    2 часа назад

    Nikodim

    Я сама

    Улыбаемся и машем! Собчак - красава!



    по статистике на каждые 1000 человек приходится 3 абсолютно ненормальных с психическими отклонениями, т.е. это 0,3%. За собчак проголосовало 0,2%, т.е. даже не все психи за нее решились отдать голос. так в чем она красава?

    Ой, вы из какой палаты и какой больницы? Т.е. - за кого сами-то голосовали?

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