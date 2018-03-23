ЦИК опубликовала окончательные итоги выборов президента России

Фото: РИА Новости / Алексей Дружинин

Центральная избирательная комиссия по итогам обработки 100 % бюллетеней представила окончательные итоги выборов президента. Победил Владимир Путин, набрав 76,69 % голосов. Центризбирком признал выборы действительными и состоявшимися.

Как сообщает РИА Новости, за Путина голоса отдали 56 миллионов 430 тысяч 712 человек. Вторым стал кандидат от КПРФ Павел Грудинин, получив 11,77 % голосов (8 659 206 россиян), третьим – Владимир Жириновский (ЛДПР), набравший 5,65 % голосов (4 154 985 избирателей). Ксения Собчак – четвертая с 1,68 % голосов (1 238 031 избиратель).

Как заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, дату инаугурации в Кремле назовут позже. Он добавил, что в пятницу, 23 марта, Путин выступит с обращением к россиянам.

Избирательная кампания официально стартовала 18 декабря, голосование состоялось 18 марта.