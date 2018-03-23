В Благовещенске грузовик врезался в мусоровоз

В Благовещенске японский малотоннажный грузовик врезался в контейнерный КамАЗ. ДТП случилось в районе дома № 324 по улице Театральной.

По предварительным данным, у грузовика японского производства отказали тормоза, что и привело к столкновению с мусоровозом.

Обстоятельства случившегося уточняются. В региональном управлении Госавтоинспекции корреспонденту ИА «Амур.инфо» сообщили, что пострадавших в этой аварии не было.

По фото с места происшествия видно, что кабина японского грузовика получила значительные повреждения. Основной удар пришелся в левую часть. Повреждены дверь, крыша, лобовое стекло и капот.