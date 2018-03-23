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сегодня, 18:24 1

В Благовещенске грузовик врезался в мусоровоз

В Благовещенске грузовик врезался в мусоровоз

В Благовещенске японский малотоннажный грузовик врезался в контейнерный КамАЗ. ДТП случилось в районе дома № 324 по улице Театральной.

По предварительным данным, у грузовика японского производства отказали тормоза, что и привело к столкновению с мусоровозом.

Обстоятельства случившегося уточняются. В региональном управлении Госавтоинспекции корреспонденту ИА «Амур.инфо» сообщили, что пострадавших в этой аварии не было.

По фото с места происшествия видно, что кабина японского грузовика получила значительные повреждения. Основной удар пришелся в левую часть. Повреждены дверь, крыша, лобовое стекло и капот.

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#ДТП

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Комментарии
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  • Kats

    Kats
    44 минуты назад

    Там дурацкая развязка. Пробки и на Театральной (если кто-то стоит на поворот налево на Чайковского), и на выезде на Театральную....Расширить дорогу не мешало бы. Но.....кому это нужно, не мЕру же....

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