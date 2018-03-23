Благовещенск принял международный конкурс юных музыкантов-исполнителей

Международный конкурс юных музыкантов-исполнителей проходит в Благовещенске. В музыкальном состязании уже приняли участие представители 10 детских школ искусств, учащиеся учреждений дополнительного образования из Комсомольска-на-Амуре, Благовещенска, Белогорска, Зеи, Мазановского района и Китая.

Конкурс проходит в Амурском колледже искусств и культуры. Состязания в номинации «Струнно-смычковые инструменты» уже состоялись, в выходные дни будут соревноваться исполнители на духовых и ударных инструментах. На конкурсе выступили также ансамбли и оркестры. Уже много лет конкурс позволяет популяризировать классическую музыку, развивать и совершенствовать исполнительское мастерство юных музыкантов.

«Вы знаете, хорошее впечатление от конкурса. Есть играющие хорошие детишки, которые в перспективе еще будут себя проявлять, и это слышно уже сейчас. Соперников много, от нашей школы выступало семь скрипачей и двое виолончелистов. Дети старались, выполнили определенные задачи, но всегда нужно стремиться к лучшему», – отметила преподаватель по классу скрипки ЦДШИ Лариса Сарвазян.