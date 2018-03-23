Амурские налогоплательщики хранят сбережения в банках Швейцарии

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Деньги некоторых налогоплательщиков Амурской области хранятся в зарубежных банках. Большей популярностью среди жителей Приамурья пользуются финансовые учреждения Швейцарии и Китая.

В общей сложности амурчане открыли 262 банковских счета за границей, сообщает областная налоговая служба. По данным ведомства, больше всего зарубежных счетов жители области открыли в банках Швейцарии и Китая – по 36 счетов. Также популярностью пользуются финансовые учреждения Испании, Германии, США, Канады, Чехии и других государств.

Подавляющее количество, или почти 60 % (155 счетов) принадлежит физическим лицам. Также среди владельцев зарубежных счетов есть юридические лица – 64 счета и индивидуальные предприниматели – 43 счета.

С 1 марта в областной налоговой службе стартовал второй этап амнистии капиталов – добровольного декларирования зарубежных банковских счетов, недвижимости, ценных бумаг, иностранных компаний, в том числе контролируемых через номинальных владельцев. Цель программы – обеспечить правовые гарантии сохранности капитала и имущества физическим лицам, в том числе за пределами России. Сведения указываются в специальной декларации и признаются налоговой тайной.

Участники второго этапа амнистии капиталов могут рассчитывать на аналогичные гарантии, что и в ходе первого этапа. Дополнительно можно будет декларировать счета и вклады в зарубежных банках, которые не только были открыты на 1 января 2018 года, но и закрыты на дату представления специальной декларации при условии, что такие закрытые счета открывались до 1 января 2018 года.

Специальную декларацию можно представить в любую налоговую инспекцию или в центральный аппарат ФНС России на бумажном носителе лично либо через уполномоченного представителя. Форма специальной декларации заполняется от руки либо распечатывается на принтере. При этом печатную форму декларации можно подготовить с помощью специального программного обеспечения. Лица, подававшие специальную декларацию в ходе первого этапа амнистии капиталов, по желанию также смогут принять участие во втором этапе.