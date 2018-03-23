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сегодня, 18:05 14

Амурские налогоплательщики хранят сбережения в банках Швейцарии

Амурские налогоплательщики хранят сбережения в банках Швейцарии
Фото: asks.ru

Деньги некоторых налогоплательщиков Амурской области хранятся в зарубежных банках. Большей популярностью среди жителей Приамурья пользуются финансовые учреждения Швейцарии и Китая.

В общей сложности амурчане открыли 262 банковских счета за границей, сообщает областная налоговая служба. По данным ведомства, больше всего зарубежных счетов жители области открыли в банках Швейцарии и Китая – по 36 счетов. Также популярностью пользуются финансовые учреждения Испании, Германии, США, Канады, Чехии и других государств.

Подавляющее количество, или почти 60 % (155 счетов) принадлежит физическим лицам. Также среди владельцев зарубежных счетов есть юридические лица – 64 счета и индивидуальные предприниматели – 43 счета.

С 1 марта в областной налоговой службе стартовал второй этап амнистии капиталов – добровольного декларирования зарубежных банковских счетов, недвижимости, ценных бумаг, иностранных компаний, в том числе контролируемых через номинальных владельцев. Цель программы – обеспечить правовые гарантии сохранности капитала и имущества физическим лицам, в том числе за пределами России. Сведения указываются в специальной декларации и признаются налоговой тайной.

Участники второго этапа амнистии капиталов могут рассчитывать на аналогичные гарантии, что и в ходе первого этапа. Дополнительно можно будет декларировать счета и вклады в зарубежных банках, которые не только были открыты на 1 января 2018 года, но и закрыты на дату представления специальной декларации при условии, что такие закрытые счета открывались до 1 января 2018 года.

Специальную декларацию можно представить в любую налоговую инспекцию или в центральный аппарат ФНС России на бумажном носителе лично либо через уполномоченного представителя. Форма специальной декларации заполняется от руки либо распечатывается на принтере. При этом печатную форму декларации можно подготовить с помощью специального программного обеспечения. Лица, подававшие специальную декларацию в ходе первого этапа амнистии капиталов, по желанию также смогут принять участие во втором этапе.

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#жизнь #налоги

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Комментарии
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  • tankist btb

    tankist btb
    3 часа назад

    это счета патриотов России

  • ольга лебедева

    ольга лебедева
    3 часа назад

    И правильно делают

  • Mainer

    Mainer
    3 часа назад

    Народ всё беднеет и беднеет, причем настолько, что открывает счета в швейцарских банках.

  • tankist btb

    tankist btb
    3 часа назад

    Так это не тот народ что беднеет.

  • АКЦИОнер

    АКЦИОнер
    2 часа назад

    tankist btb

    это счета патриотов России



    и наверняка большая часть этих налогоплательщиков состоит в единой России.

  • Gelo

    Gelo
    2 часа назад

    Не несите ахинею...

    Что значит "открыл счет". К примеру,едет человек по рабочей визе,в тот же Китай и работает переводчиком,преподавателем,инженером , врачом и т.д. Китайцы ,по их законодательству,выплачивают зарплату только через банк. А для этого работник должен открыть счет. Вы считаете,что люди от хорошей жизни туда работать едут? Наверное это они и есть те,кого олигархами зовут ? Амур.инфо,как всегда популистские материалы публикует,а вы ведетесь. Если есть конкретные имена- называйте!

  • Victrix

    Victrix
    2 часа назад

    Gelo

    Если есть конкретные имена- называйте!



    Есть. Коротков Леонид Викторович. Представитель КП АО.

  • Питерский

    Питерский
    2 часа назад

    А в Англии кто то хранит?)

  • Мартин Остин

    Мартин Остин
    2 часа назад



    Цель программы – обеспечить правовые гарантии сохранности капитала и имущества физическим лицам, в том числе за пределами России.



    .

    ну да

    зачем еще

    Храните деньги Сберкассе, говорили они нашим дедам

    Наши власти известные охранители собственности граждан

  • Cемен Васильевич А.

    Cемен Васильевич А.
    1 час назад

    АКЦИОнер

    tankist btb

    это счета патриотов России



    и наверняка большая часть этих налогоплательщиков состоит в единой России.



    ага,как и Грудинин

  • АКЦИОнер

    АКЦИОнер
    1 час назад

    Cемен Васильевич А.



    ага,как и Грудинин



    Так Грудинин в КПРФ!

    Ну так то да, лоханулся мужик ... нужно было деньги в панамские виолончели паковать. Там надежнее!

    Есть еще чему учиться у старших пацанов.

  • Gelo

    Gelo
    48 минут назад

    Victrix
    Gelo

    Если есть конкретные имена- называйте!



    Есть. Коротков Леонид Викторович. Представитель КП АО.


    Ну,это не новость. У него вообще двойное гражданство. Я о том,что не надо редакции наводить тень на плетень... Потому что началось осуждение не понять кого.

  • Братеев

    Братеев
    43 минуты назад

    вон на соседней ветке написали что со счетов наших банков деньги не снимешь

  • АКЦИОнер

    АКЦИОнер
    42 минуты назад

    поэтому умные люди хранят свои сбережения в Швейцарии.

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