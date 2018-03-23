Юные белогорские футболисты тренируются с футболистами ЦСКА

Фото: пресс-служба Белогорска

Воспитанники школы футбола «Белогорец» участвуют в детском футбольном лагере совместно с ЦСКА. Предложение об участии белогорских спортсменов в детском футбольном лагере поступило от руководителя программы «Комплексное развитие моногородов» Ирины Макиевой.

Накануне юные футболисты приехали в Красноярск. С футболистами ЦСКА встретятся Артем Искаков, Глеб Сафонов, Илья Хлопов и Евгений Гусев. Спортсменам от 7 до 14 лет. Их сопровождает директор ДЮСШ «Белогорец» Егор Меркулов. По решению главы Белогорска, на переезд юных футболистов и тренера до места проведения мероприятия выделена финансовая помощь из городского бюджета.

«Мы очень рады предоставленной возможности встретиться с профессионалами, – рассказал Егор Меркулов. – Участие в мастер-классах, тренировках под руководством представителей академии ЦСКА для белогорских футболистов неоценимый опыт и замечательная возможность показать свои способности».

Футбольные мастер-классы для более чем тысячи детей из моногородов под руководством высококвалифицированных тренеров академии ПФК ЦСКА проводятся в преддверии чемпионата мира по футболу. Проект предполагает проведение четырехдневного футбольного лагеря для учеников спортивных школ по футболу в трех возрастных категориях от 5 до 15 лет.

Помимо мастер-классов, каждый участник проекта получит в подарок футболку ПФК ЦСКА, футбольный мяч, а также возможность быть отобранным в футбольную академию ЦСКА и выйти на поле с футболистами во время матчей чемпионата мира по футболу-2018.