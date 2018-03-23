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сегодня, 17:41 1

Благовещенцы гадают, что за объект появился в городском парке

Благовещенцы гадают, что за объект появился в городском парке
Фото: instagram.com/gorpark_blg

Городской парк Благовещенска поделился в своем Инстаграме интригующим фото: на территории парка появился загадочный объект. Горожанам предлагают угадать, что это будет.

Пользователи включились в предложенную игру. Среди вариантов – «лабиринт страха», «перевернутый дом», «скалодром» и «американские горки». Фото перепостили инстаграм-паблики Благовещенска, пользователи которых также активно угадывают, что на снимке может быть «второй Циолковский», «эшафот» и «коммунальный скворечник».

Директор Городского парка Дмитрий Василюк в разговоре с ИА «Амур.инфо» отказался раскрывать интригу. Он пояснил, что об этом совсем скоро объявят в Инстаграме парка.

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#интернет #отдых

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  • AmurLand

    AmurLand
    24 минуты назад

    ЗГРЛС «Дуга-1»

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