Нечто пытается вырваться из-под земли в микрорайоне Благовещенска

В течение двух недель в третьем микрорайоне Благовещенска, напротив областной больницы, постепенно вздыбливается земля. Бугор около метра высотой поднял участок диаметром не менее десяти метров. Вспучивается и идет трещинами газон.

В редакцию ИА «Амур.инфо» обратились жители дома по адресу: улица Василенко, 11. Они рассказали, что перед их домом, неподалеку от проезжей части, уже две недели потихоньку вырастает бугор. «Раньше на этом месте была, скорее, впадина, а теперь земля вздымается, – рассказали жильцы. – Бугор большой, метров десять в диаметре, весь в трещинах. Идут и по газону, и по тротуару».

Рядом с аномалией находится овощной киоск. По словам жителей дома, его работники тоже побаиваются происходящего и даже обращались в АКС – приезжали какие-то специалисты, огородили участок красно-белой сигнальной лентой, но ничего копать не стали.

В пресс-службе «Амурских коммунальных систем» корреспонденту ИА «Амур.инфо» сообщили, что запросы насчет этого участка к ним не поступали. С учетом того, что в районе аномалии нет течи, а у жильцов нет жалоб на обеспечение водой и теплом, в пресс-службе предположили, что этим вопросом должны заниматься другие организации.

Редакция ИА «Амур.инфо» передала фотографии вздыбленной земли в мэрию Благовещенска. В городской администрации сообщили, что по данному факту будет проведена проверка. Специалистам необходимо выехать на место, чтобы понять причины происшествия.