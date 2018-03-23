Амурский драмтеатр адаптировал для современников 400-летнюю комедию

В Благовещенске состоялась премьера комедийного представления в двух действиях «Тартюф». Режиссёр-постановщик и автор музыки Павел Рукавицын адаптировал для современного зрителя нравоучительный сюжет.

У честного человека – одно лицо, у обманщика – множество. Это главная мысль классической комедии «Тартюф», которая более 400 лет назад вышла из-под пера Жана-Батиста Мольера. Имя Тартюф стало нарицательным: так называют человека, пытающегося войти в доверие и завладеть имуществом.

Лицемерие и обман под маской святости – это явление описал в своей пьесе Мольер под впечатлением от реального события. В XVII веке королева Анна Австрийская создала общество для борьбы с безбожием и вольномыслием. Его члены под благообразными предлогами вторгались в жизнь порядочных семей и переворачивали отношения вверх дном.

Тартюфа в спектакле играет Олег Бойко. Ему удалось создать образ вкрадчивого и вероломного святоши. Он входит в доверие хозяина дома, а тот, ослепленный мнимым благочестием, порочит близких и даже делает мошенника наследником. Сюжету уже больше 400 лет, а Тартюфы живее всех живых. «Надо избирательно подходить к выбору друзей, поклонников – тех, кому доверять свои семейные тайны, родных и близких, свои счета, если хотите. Свой бизнес. Этот спектакль – огромный восклицательный знак, памятка на жизнь», – считает директор Амурского театра драмы Татьяна Бедина.

Народная артистка России Анна Лаптева вспоминает, что «Тартюф» уже ставили на амурской сцене – лет 30 назад. Роль великого обманщика тогда играл народный артист Владимир Матвеев. По меркам того времени спектакль показывали в классической подаче. Сегодня режиссёр Павел Рукавицын делает ставку на современного зрителя, у которого клиповое мышление.

«Работалось очень хорошо. У нас очень интересный режиссер, у него столько всяких штучек-дрючек интересных. Мы не успеваем их осваивать, но со временем, надеюсь, все будем делать, как он просит», – говорит народная артистка России, актриса Амурского театра драмы Анна Лаптева.

А штучки эти, признался главный режиссёр театра, были сущей импровизацией. Идеи приходили прямо во время репетиций. «Я все время вспоминаю, как Толстой сказал: "Вот что со мной моя Анюта учудила – взяла и под поезд бросилась". И уже во время работы над спектаклем понимаешь, что такие и такие приемы нужны», – объясняет режиссёр Амурского театра драмы Павел Рукавицын.

В постановке сохранен дух времени и оригинальный стихотворный текст. Для Екатерины Гордейчик «Тартюф» стал первым поэтическим спектаклем. За месяц с небольшим эту роль выучить было непросто. «Все во время репетиций учится. По-другому никак. Если просто сидеть и учить стихотворение, просто вылетает текст. А во время репетиций в движении он запоминается», – уверена актриса Амурского театра драмы Екатерина Гордейчик.

В спектакле много движения, эмоции сгущены, а мимика и действо порой напоминают комиксы. Историческую пропасть актеры заполняют современной одеждой и леденцами. Все это гарантирует смех в зале. Горькая таблетка разума в сладкой карамели – таков он, современный «Тартюф».