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В БГПУ амурские школьники показали своих роботов

В БГПУ амурские школьники показали своих роботов

52 амурских школьника продемонстрировали на выставке в БГПУ свои робототехнические модели. Выставка проводится в рамках третьего STEM фестиваля Make It, одна из целей которого выявить и поддержать школьников, реализующих технические проекты.

В выставке приняли участие 28 работ 52 школьников. Всего к соревнованиям подготовились 24 команды из Белогорска, Тамбовки и Благовещенска. По условиям, представить на выставку можно было как неподвижные, так и движущиеся модели роботов любого размера или даже конструкции, которые просто выглядят как робот.

Победителей выбирали по нескольким номинациям, в частности – за сложность и оформление конструкций, уникальные механизмы, лучшее программное решение и другие.

Выставка технических проектов проводилась в рамках третьего STEM фестиваля Make It с целью выявить и поддержать школьников, занимающихся техническими проектами. Еще одной целью проекта является создание условий для раскрытия творческих способностей детей, расширение массовости и повышение результативности участия школьников в научно-техническом творчестве и исследовательской деятельности, сообщают организаторы.

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#дети #технологии

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