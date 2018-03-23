В БГПУ амурские школьники показали своих роботов

52 амурских школьника продемонстрировали на выставке в БГПУ свои робототехнические модели. Выставка проводится в рамках третьего STEM фестиваля Make It, одна из целей которого выявить и поддержать школьников, реализующих технические проекты.

В выставке приняли участие 28 работ 52 школьников. Всего к соревнованиям подготовились 24 команды из Белогорска, Тамбовки и Благовещенска. По условиям, представить на выставку можно было как неподвижные, так и движущиеся модели роботов любого размера или даже конструкции, которые просто выглядят как робот.

Победителей выбирали по нескольким номинациям, в частности – за сложность и оформление конструкций, уникальные механизмы, лучшее программное решение и другие.

Выставка технических проектов проводилась в рамках третьего STEM фестиваля Make It с целью выявить и поддержать школьников, занимающихся техническими проектами. Еще одной целью проекта является создание условий для раскрытия творческих способностей детей, расширение массовости и повышение результативности участия школьников в научно-техническом творчестве и исследовательской деятельности, сообщают организаторы.