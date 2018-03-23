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Тема «Эха Москвы в Благовещенске»: что и как читают современные подростки

Тема «Эха Москвы в Благовещенске»: что и как читают современные подростки

В субботу, 24 марта, в утреннем эфире радиостанции «Эхо Москвы Благовещенске» выйдет очередной выпуск программы «Тин-тайм». Тема: «Книги: что и как читают современные подростки».

Авторы программы «Тин-тайм» – журналисты радиостанции и студенты «Школы РОСТА». Гость программы – заведующая библиотекой «Молодёжная» библиотечной системы города Благовещенска Анна Юрьева. Ведущие – Эльвира Оверченко, Андрей Фролов и Ксения Шелепова. «Тин-тайм» начнется в 9 часов.

«Эхо Москвы в Благовещенске» вещает на волне 101.5 FM. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или, отправив сообщение в WhatsApp на номер +7-965-671-101-5. Также можно предложить свои темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эха Москвы в Благовещенске» по номеру (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5. Прямые трансляции наших интервью вы можете наблюдать в Инстаграме «Эха».

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