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В Свободненском районе закрылась ледовая переправа

В Свободненском районе закрылась ледовая переправа
Фото: 28.mchs.gov.ru

22 марта в Приамурье закрылась ледовая переправа на реке Зее, расположенная в Свободненском районе. Она связывала город Свободный и поселок Введеновка.

В настоящее время в Амурской области по-прежнему функционируют девять ледовых переправ и одно место массового выхода на лед – на Бурейском водохранилище. В Селемджинском районе переправа через реку Селемджу соединяет поселки Коболдо и Огоджа. На реке Деп в Зейском районе переправа расположена в районе 72-го километра трассы поселок Юбилейный – поселок Октябрьский. В Мазановском районе переправа функционирует на реке Селемдже на автодороге Введеновка – Февральск – Экимчан и подъезд к поселку Ивановский (1-11 километры).

В Тындинском районе действует переправа на реке Нюкже на автодороге Усть-Нюкжа – Юктали. В Шимановском районе на реке Зее действуют две ледовые переправы: первая соединяет правый и левый берега села Чагоян, вторая – населенные пункты Ураловка и Кухтерин Луг. В Зейском районе переправа функционирует на реке Гилюй – на автодороге Золотая гора – Береговой. Также работает международная грузопассажирская переправа на реке Амур: поселок Поярково – поселок Сюньке (КНР), сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области.

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#транспорт

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