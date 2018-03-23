«Час Земли», тяжелая атлетика, бокс: выходные в Благовещенске

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В эти выходные в Благовещенске пройдет несколько спортивных мероприятий. Так, в городе проведут соревнования по скалолазанию, боксу, тяжелой атлетике. Также горожане смогут поучаствовать в велопробеге, приуроченном к акции «Час Земли». Амур.инфо публикует план мероприятий на 24-25 марта.

Суббота, 24 марта

Дом ремесел приглашает на мастер-класс в технике бисероплетение и мастер-класс по народной кукле, оба начнутся в 10:15.

В ГДК пройдет концерт народного Академического хора «Через годы через расстояния» в рамках празднования 60-летия. Начало – в 16:00.

В спорткомплексе «Политехник» по адресу: улица Чайковского,16, состоятся соревнования по настольному теннису в зачет 11 спартакиады трудовых коллективов города Благовещенска. Парад открытия соревнований – в 10:00.

С 20:30 до 21:30 в Благовещенске состоится международная акция «Час Земли». Мероприятие призвано привлечь внимание к необходимости ответственного отношения к природе и ресурсам планеты. После отключения подсветки административных зданий на площади Ленина в 20:30 от главной площади стартует велопробег «Велосветлячки».

Также в 20:00 экологи приглашают всех собраться в Амурской областной научной библиотеке. В программе: интеллектуальные игры и викторина, вокально-поэтический вечер и подведение итогов конкурса, который проходил в соцсетях. Также всех собравшихся ждет театрализованное представление, запуск шаров и необычное файер-шоу: вместо привычного огня будут задействованы фонарики. Вход свободный.

В АОДНТ в 15:00 покажут музыкальную постановку образцового детского ансамбля народной песни «Перекати-поле». Она называется «Не хочу учиться, а хочу лениться!».

Театр кукол в 11:00 покажет спектакль «Теремок». А театр драмы приглашает на комедийное представление в двух действиях «Тартюф». Начало в 18:00.

В ЦЭВе шоу-театр «Котовасия» покажет представление «Римские каникулы». Начало в 13:30.

Воскресенье, 25 марта

В Доме ремесел проведут мастер-класс по работе с глиной, начало в 11:00.

В большом зале ОКЦ можно будет посмотреть спектакль «Бременские музыканты». Начало в 17:00.

В зале функционального многоборья «Атлет» пройдут соревнования по тяжелой атлетике «Кубок Атлета». В мероприятии примут участие около 50 человек. Начало соревнований в 10:00.

В спортивном зале школы № 15 состоится открытое первенство города Благовещенска по скалолазанию памяти Шерстнева и Крашенининой. В соревнованиях примут участие 20 человек. Начало в 11:00.

Театр кукол приглашает на спектакль «Белоснежка и Краснозорька». Начало в 11:00. В театре драмы можно будет посмотреть комедийное представление в двух действиях «Тартюф». Начало в 18:00.

Суббота и воскресенье, 24 и 25 марта

С 23 по 25 марта в МУ СОК «Юность» пройдут V Всероссийские соревнования по боксу класса «Б», посвященные основателю АОО ФСО «Русь молодая» Лисунову. В мероприятии примут участие 150 боксеров из Петропавловска-Камчатского, Южно-Сахалинска, Читы, Томской области, Приморского и Хабаровского краев, Еврейской автономной области, а также спортсмены из Благовещенска и других городов и районов Амурской области. Парад открытия турнира состоится 23 марта в 12:00, затем пройдут предварительные бои. 24 и 25 марта соревнования начнутся в 12:00.

Расписание мероприятий, а также кинопоказов в местных кинотеатрах размещено в разделе «Афиша».