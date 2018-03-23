Благовещенец подозревает, что у него под окном устроили закладку наркотиков

В редакцию ИА «Амур.инфо» обратился житель Благовещенска. Он рассказал, что под окнами его дома делают закладки наркотиков. По словам очевидца, утром на место приезжают люди, что-то закапывают в землю возле дорожного знака.

Следом за ними приезжают другие люди, которые раскапывают что-то на том же месте и уезжают. Мужчина сообщил, что уже не первый раз видит такую сцену в районе перекрестка улиц Краснофлотской и Фрунзе.

«Раскопки» ведутся ежедневно, причем разными людьми. «Сегодня приезжали двое взрослых мужчин на машине, вчера были малолетки», – комментирует очевидец.

При этом в полицию гражданин не обращался. Это пришлось сделать корреспонденту Амур.инфо. «Сигнал принят, проведем проверку», – пообещал заместитель начальника управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Амурской области Виктор Есенин. Также в полиции добавили, что за участие в незаконном распространении наркотических препаратов и психотропных веществ предусмотрена уголовная ответственность.

Закладка – один из самых распространенных способов торговли наркотиками. Потребитель оплачивает заказ, наркодилер или курьер прячет пакет с наркотиком, после чего сообщает координаты места, где клиент может забрать товар.