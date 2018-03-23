Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
23марта
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 16:03 8

Благовещенец подозревает, что у него под окном устроили закладку наркотиков

Благовещенец подозревает, что у него под окном устроили закладку наркотиков

В редакцию ИА «Амур.инфо» обратился житель Благовещенска. Он рассказал, что под окнами его дома делают закладки наркотиков. По словам очевидца, утром на место приезжают люди, что-то закапывают в землю возле дорожного знака.

Следом за ними приезжают другие люди, которые раскапывают что-то на том же месте и уезжают. Мужчина сообщил, что уже не первый раз видит такую сцену в районе перекрестка улиц Краснофлотской и Фрунзе.

«Раскопки» ведутся ежедневно, причем разными людьми. «Сегодня приезжали двое взрослых мужчин на машине, вчера были малолетки», – комментирует очевидец.

При этом в полицию гражданин не обращался. Это пришлось сделать корреспонденту Амур.инфо. «Сигнал принят, проведем проверку», – пообещал заместитель начальника управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Амурской области Виктор Есенин. Также в полиции добавили, что за участие в незаконном распространении наркотических препаратов и психотропных веществ предусмотрена уголовная ответственность.

Закладка – один из самых распространенных способов торговли наркотиками. Потребитель оплачивает заказ, наркодилер или курьер прячет пакет с наркотиком, после чего сообщает координаты места, где клиент может забрать товар.

Просмотров всего: 1138

#закон #криминал #происшествия

распечатать


Происшествия 3

Нечто пытается вырваться из-под земли в микрорайоне Благовещенска
Происшествия

У амурчанина изъяли винтовку и патроны
Происшествия 13

В Приамурье трехлетний ребенок зубами сломал стоматологу палец
Происшествия

Телефонные мошенники пригласили благовещенку на опознание тела

Комментарии
Показать все (8) Обсудить на форуме
  • Зараза

    Зараза
    1 час назад

    Может это квест?

  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    1 час назад

    Интересный товарищ. Анонимно сообщить в полицию он постеснялся, а то, что квартиру по видео легко вычислить, не побоялся. Если вдруг и правда наркотики.

  • chilly

    chilly
    1 час назад

    Нормально так их предупредили. Через новостной ресурс.

  • Сергей Гуранов

    Сергей Гуранов
    1 час назад

    кладмен жжет

  • OT

    OT
    52 минуты назад

    " Я копаю, по нарошке, на виду у прохожих..."))) .

  • Дарья

    Дарья
    26 минут назад

    краснофлотская фрунзе это как

  • Victrix

    Victrix
    5 минут назад

    Дарья

    краснофлотская фрунзе это как



    Сначала оплатите, потом узнаете как.....

  • Kats

    Kats
    1 минута назад

    Улицы параллельные....

Показать все (8) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь