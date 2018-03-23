У амурчанина изъяли винтовку и патроны

Фото пресс-службы ПУ ФСБ России по Амурской области

В селе Отважное Архаринского района амурские пограничники изъяли у мужчины оружие и боеприпасы. Амурчанин владел им незаконно. В ситуации разберется полиция.

Оружие и боеприпасы у мужчины изъяли 13 марта в ходе плановых мероприятий. У него оказались мелкокалиберная винтовка с нарезным стволом калибра 5,6 миллиметра, 173 патрона калибра 5,6 миллиметра, а также порох общей массой около 0,5 килограмма.

Изъятые оружие и боеприпасы были переданы в органы внутренних дел. Правоохранители примут правовое решение, сообщает пресс-служба ПУ ФСБ России по Амурской области.