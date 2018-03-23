В Приамурье трехлетний ребенок зубами сломал стоматологу палец

В Октябрьской районной больнице маленький пациент сломал стоматологу палец. Во время лечения мальчик с такой силой сомкнул зубы на пальце медработника, что женщина была вынуждена уйти на больничный. По словам врача, ее больше терзает даже не боль физическая, а душевная.

Произошло это в пятницу, 23 марта, около 11 часов утра. По словам медсестры, которая работает вместе с пострадавшим врачом, на прием пришла женщина с мальчиком лет трех, которому надо было удалить больной зуб. Врач пошла навстречу и приняла маленького пациента вне очереди.

«Мама вместе с ребеночком сели в кресло. Врач всячески пыталась открыть ему рот, мама уговаривала ребеночка, но не получалось. Врач пыталась открыть ему рот, чтобы поставить роторасширитель, при этом ребенок укусил ее за палец. Врач вскрикнула и сказала: "Идите в коридор, успокаивайте ребенка". Мама начала оскорблять нас и вышла. Зубной врач со слезами вышла за ними и сказала, чтобы они заходили обратно. Но женщина отказалась, забрала карту и ушла», – рассказала медсестра зубоврачебного кабинета Октябрьской районной больницы.

«Я работаю 25 лет, и это первый раз такое у меня. У меня нет никаких претензий: я понимаю, что ребенок маленький. И у меня не столько даже палец болит, у меня такая душевная боль. Люди неадекватные. Они не то, что не могут "извините" сказать, а еще и обзывают медицинского работника. Она сказала, что я не врач, а зверь. Я понимаю, что, наверное, мне надо было сдержаться, но я вскрикнула от боли и попросила, чтобы они вышли в коридор успокоиться. Через несколько минут я сама вышла и призвала всех успокоиться и уговорить ребенка, так как у него болел зуб. На что я получила ответ: "Я вообще не хочу разговаривать. На какой фиг у вас стоит медсестра просто так". Я говорю: "А что медсестра должна свои пальцы в рот пихать, чтобы рот открыть? Вы же родители". И получилось, что мы, медики, оказались в такой ужаснейшей ситуации и еще и виноваты», – поделилась пострадавший врач.

Женщина рассказала, что укушенный палец сильно болел и сразу начал опухать. Сделанный снимок подтвердил перелом. Теперь врач ушла на вынужденный больничный. Оформлять производственную травму стоматолог отказалась. По ее словам, несколько пациентов в коридоре были свидетелями грубого поведения мамы мальчика и даже обещали вступиться за врача, если со стороны женщины будут какие-то обвинения.

«Конечно, мне это неприятно, но душевная боль сильнее. Дети постоянно кусаются, но такое было впервые со мной. Пусть как-то пациенты ведут себя поадекватней, мы же все люди», – подытожила покалеченная врач.