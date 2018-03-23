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В Приамурье трехлетний ребенок зубами сломал стоматологу палец

В Приамурье трехлетний ребенок зубами сломал стоматологу палец

В Октябрьской районной больнице маленький пациент сломал стоматологу палец. Во время лечения мальчик с такой силой сомкнул зубы на пальце медработника, что женщина была вынуждена уйти на больничный. По словам врача, ее больше терзает даже не боль физическая, а душевная.

Произошло это в пятницу, 23 марта, около 11 часов утра. По словам медсестры, которая работает вместе с пострадавшим врачом, на прием пришла женщина с мальчиком лет трех, которому надо было удалить больной зуб. Врач пошла навстречу и приняла маленького пациента вне очереди.

«Мама вместе с ребеночком сели в кресло. Врач всячески пыталась открыть ему рот, мама уговаривала ребеночка, но не получалось. Врач пыталась открыть ему рот, чтобы поставить роторасширитель, при этом ребенок укусил ее за палец. Врач вскрикнула и сказала: "Идите в коридор, успокаивайте ребенка". Мама начала оскорблять нас и вышла. Зубной врач со слезами вышла за ними и сказала, чтобы они заходили обратно. Но женщина отказалась, забрала карту и ушла», – рассказала медсестра зубоврачебного кабинета Октябрьской районной больницы.

«Я работаю 25 лет, и это первый раз такое у меня. У меня нет никаких претензий: я понимаю, что ребенок маленький. И у меня не столько даже палец болит, у меня такая душевная боль. Люди неадекватные. Они не то, что не могут "извините" сказать, а еще и обзывают медицинского работника. Она сказала, что я не врач, а зверь. Я понимаю, что, наверное, мне надо было сдержаться, но я вскрикнула от боли и попросила, чтобы они вышли в коридор успокоиться. Через несколько минут я сама вышла и призвала всех успокоиться и уговорить ребенка, так как у него болел зуб. На что я получила ответ: "Я вообще не хочу разговаривать. На какой фиг у вас стоит медсестра просто так". Я говорю: "А что медсестра должна свои пальцы в рот пихать, чтобы рот открыть? Вы же родители". И получилось, что мы, медики, оказались в такой ужаснейшей ситуации и еще и виноваты», – поделилась пострадавший врач.

Женщина рассказала, что укушенный палец сильно болел и сразу начал опухать. Сделанный снимок подтвердил перелом. Теперь врач ушла на вынужденный больничный. Оформлять производственную травму стоматолог отказалась. По ее словам, несколько пациентов в коридоре были свидетелями грубого поведения мамы мальчика и даже обещали вступиться за врача, если со стороны женщины будут какие-то обвинения.

«Конечно, мне это неприятно, но душевная боль сильнее. Дети постоянно кусаются, но такое было впервые со мной. Пусть как-то пациенты ведут себя поадекватней, мы же все люди», – подытожила покалеченная врач.

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#дети #жизнь #здоровье #происшествия

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Комментарии
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  • оляляляля

    оляляляля
    2 часа назад

    Судя по всему тут принято называть статьи не по основной теме

  • pacificstrong

    pacificstrong
    2 часа назад

    Врача жалко. В районных больница их и так мало, а с таким неадекватом работать вообще никто не хочет

  • vertex

    vertex
    2 часа назад

  • Лёшка

    Лёшка
    1 час назад

    Правильно мама сказала. Врачи/медсестры должны уметь находить подход ко всем возрастным категориям пациентов. А то отмазка у всех - вы родители.

  • Kats

    Kats
    1 час назад

    Как нынешние мамашки любят перекладывать всю ответственность на кого угодно, только не на себя. Все вокруг виноваты - улица, школа, врачи. А потом водка и наркота, будь они не ладны....Воспитывайте своих детей, т.к. только родители ответственны за воспитание!

  • Упоротый

    Упоротый
    53 минуты назад

    Лёшка

    Правильно мама сказала. Врачи/медсестры должны уметь находить подход ко всем возрастным категориям пациентов. А то отмазка у всех - вы родители.



    С какого бы это хера? Врачи должны лечить, а не уговаривать никого лечиться. Если болит зуб - приди и получи лечение, не хочешь лечиться - терпи. О каком еще подходе ты бредишь?

  • Bonyfacii

    Bonyfacii
    52 минуты назад

    три года ребенку, там страх на уровне инстинкта, никакие уговоры не помогут. Мама перенервничала, врач тоже. Можно было и не оглашать эту историю, незачем.

  • ЛиСа

    ЛиСа
    44 минуты назад

    Неадекватная яжмать растит упоротого мневседолжны.

  • Kats

    Kats
    38 минут назад

    ЛиСаНеадекватная яжмать растит упоротого мневседолжны.


    ++++++++++

  • SoSeDkA

    SoSeDkA
    22 минуты назад

    Зуб болит у трехлетнего ребенка! Конфет надо меньше давать ребенку!

  • ольга лебедева

    ольга лебедева
    19 минут назад

    Оборудование надо иметь достойное и с детьми уметь работать, чтоб пальцы не откусывали. осуждать трёхлетнего малыша может только сдвинутый по фазе человек.

  • ольга лебедева

    ольга лебедева
    17 минут назад

    KatsКак нынешние мамашки любят перекладывать всю ответственность на кого угодно, только не на себя. Все вокруг виноваты - улица, школа, врачи. А потом водка и наркота, будь они не ладны....Воспитывайте своих детей, т.к. только родители ответственны за воспитание!


    Вы себя в 3 года помните? Прям образец смирения и послушания.

  • Kats

    Kats
    6 минут назад

    Еще раз повторю - все зависит от родителей! Если мамашка истеричка, то и ребенок такой же! И здесь больше обсуждается не поведение маленького ребенка, а поведение истеричной мамаши!

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