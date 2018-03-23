Телефонные мошенники пригласили благовещенку на опознание тела

Фото: yalutorovsk.online

Жительница Благовещенска стала жертвой особо циничных мошенников. Ночью с 21 на 22 марта на ее телефон пришло СМС с номера сына. В нем к женщине официально обратились по имени отчеству, попросили приехать на опознание и сообщили, что подробности можно узнать по телефону, и приложили номер.

О происшествии корреспонденту ИА «Амур.инфо» рассказала дочь пострадавшей женщины Екатерина. «Мама тогда сильно перепугалась, – пояснила она. – Несколько раз звонила сыну, но тот работает на предприятии и был в ночной смене – не мог взять трубку. Тогда она набрала номер, который был указан в смске. На счету у мамы тогда было немного денег – около 30 рублей, – и автомат сообщил, что соединение невозможно, так как на счету недостаточно средств».

Значительно позже удалось выяснить, что с сыном благовещенки всё в порядке, а смс отправили мошенники. Кроме матери, они успели позвонить его другу. Тот также перезвонил по номеру, указанному в смс, и с его счета была снята некоторая сумма. Сын обращался к сотовому оператору, чтобы ему объяснили, как такое могло случиться. Ему, по словам Екатерины, объяснили, что злоумышленники взломали сервер.

«Мама очень сильно переволновалась, смску она удалила и в полицию не обратилась, – рассказала Екатерина. – Но я хотела бы, чтобы об этом виде мошенничества узнали люди».

В полиции Благовещенска рассказали, что в последнее время им поступает много заявлений о телефонном мошенничестве. Способов обмана людей очень много. Амурчанам ни в коем случае нельзя переходить по ссылкам или звонить по телефонам, которые указывают в сообщениях. Нужно сразу перезванивать лично тем близким, о которых сообщают в СМС.

В пресс-службе областного управления МВД добавили, что пострадавшей женщине необходимо как можно скорее обратиться в ближайшее отделение полиции.