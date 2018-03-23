В Архаринском районе восстановят лагерь, не работавший 13 лет

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В Архаринском районе будет восстановлен оздоровительный лагерь имени Гребенькова, расположенный в селе Грибовка. Он не функционирует более 13 лет. До закрытия лагерь работал в три смены, за лето там отдыхали по 300 детей из Архаринского и соседних районов.

Вопрос о необходимости восстановить оздоровительный лагерь поднимался в рамках работы «Открытого правительства» в 2017 году. Администрация района вела переговоры с потенциальным спонсором модернизации лагеря ООО «Транснефть Дальний Восток» и попросила губернатора Приамурья Александра Козлова о содействии в этом вопросе.

Глава региона направил обращение к руководству ПАО «Транснефть» с просьбой рассмотреть вопрос участия в реализации проекта. В ноябре 2017 года руководство «Транснефть» подтвердило готовность в софинансировании модернизации лагеря.

В настоящее время имеется договоренность между ООО «Транснефть Дальний Восток», губернатором Амурской области и администрацией Архаринского района о реализации проекта.

Обязательства изготовить проектно-сметную документацию в 2018 году взяла на себя администрация Архаринского района (стоимость проектно-сметной документации – 6,7 миллиона рублей). Уже в 2019 году планируется обустройство спортивных площадок и культурно-бытовой зоны, а также строительство наружных сетей водоснабжения и канализации. Всего в рамках проекта, кроме этих работ, предусмотрено строительство спальных корпусов, а также возведение пищеблока на 100 посадочных мест, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

При реализации проекта планируется привлечь финансовые ресурсы областного и районного бюджетов, а также финансовые средства спонсоров.

В настоящее время администрацией Архаринского района объявлен аукцион на изготовление проектно-сметной документации.

В 2018 году модернизация ждет и здание детского сада в селе Журавлевка Архаринского района. Сейчас там работает одна разновозрастная группа, которую посещают 18 детей в возрасте от 1,5 до 7 лет.

Здание садика – 1968 года постройки, оно требует капитального ремонта. 16 марта на сессии Архаринского районного совета народных депутатов было принято решение направить почти 4,5 миллиона рублей на проведение необходимых работ в 2018 году.

В данный момент составлены дефектные ведомости по ремонту здания, а также на системы пожарной сигнализации и электроснабжения. Ведутся подготовительные работы по объявлению торгов.