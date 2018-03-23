Во Владивостоке запустят в воздух столбовые романы благовещенца Евгения Еремина

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Во Владивостоке проходит выставка литературного стрит-арта. В музее современного искусства «Артэтаж» благовещенский музыкант и поэт Евгений Еремин представляет так называемые столбовые романы. Завершится работа экспозиции необычным перфомансом – эти романы запустят в воздух на воздушных шарах.

«Выставка задумывалась еще в прошлом году, – рассказал Евгений Еремин ИА "Амур.инфо". – Мы встретились с удивительным человеком, давно друг друга знаем – Городний Александр Иванович. Он галерист с очень большим стажем и отец-основатель музея современного искусства "Артэтаж", его вдохновитель. Человек просто огромного опыта. Мы встретились и обсудили грядущую дату, которая нигде почему-то не была отмечена – 100 лет первому декрету о демократизации искусств. Классическому такому культовому декрету, который, можно сказать, разбивает в пух и прах американский миф о том, что стрит-арт и паблик-арт возникли в конце 60-х в Америке. И к 100-летию выхода этого декрета приурочили выставку. Очень много пришлось порыться в Сети, в библиотеках посидеть, чтобы найти точную дату – 15 марта».

Столбовые романы – разновидность стрит-арта. Они предполагают ультракороткое литературное произведение, состоящее из заглавия и одного предложения.

По словам Евгения Еремина, город, где проводится выставка, был выбран не случайно.

«Для меня Владивосток – это такая культурная пуповина Дальнего Востока. Кроме того, у меня здесь очень много друзей именно в культурном слое. И все, что происходило в моей творческой жизни – какие-то победы, открытия, – очень тесно связано с Владивостоком», – отмечает собеседник.

Евгений говорит, что в приморской столице «жила сама традиция футуристов».

На выставке представлены 100 столбовых романов. В подготовке экспозиции участвовали директор «Артэтажа» Александр Городний, художник-монументалист и бывший главный художник Владивостока Павел Шугуров и другие.

По словам Евгения Еремина, все выставки «будоражат только первым днем», а затем все постепенно сходит на нет. И их закрытие обычно ничем не знаменуется.

«Мы с Александром Ивановичем решили эту практику немного взбодрить и провести такую заключительную акцию – первую международную летучую выставку литературного стрит-арта. Будут выпущены 100 воздушных шаров, накачанных гелием. Нам поспособствовали в этом два праздничных агентства. Планируем рок-концерт – то, что декларируется первым декретом о демократизации искусств. Чтобы освободить искусство из плена театров, галерей, музеев. На концерте будет хороший живой рок-н-ролл», – рассказывает Евгений Еремин.

Шары запустят с балконов музея современного искусства «Артэтаж». Закрытие и перфоманс запланированы на 25 марта.

Евгений отмечает, что выставка может пройти и в других российских городах.