Почти три миллиона рублей получили амурские семьи за первенцев

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С начала 2018 года в Амурской области ежемесячную плату в связи с рождением первого ребенка получили родители 110 первенцев. Из средств федерального бюджета на эти цели выплачено почти 3 миллиона рублей.

По информации министерства социальной защиты Приамурья, в органы соцзащиты подали заявления более 160 семей на выплаты за детей, рожденных (усыновленных) в 2018 году. Всего с начала года в Приамурье появились на свет 619 первенцев, у их родителей ещё есть время подать документы для получения выплаты.

«Если семья, родившая первенца, с начала года обратится за назначением выплаты не позднее шести месяцев со дня рождения ребенка, то ей будут восстановлены выплаты за все предыдущие месяцы. Если же родители обратятся позже шести месяцев, то выплата будет производиться с момента подачи заявления», – подчеркнула заместитель министра социальной защиты населения области Ирина Пирог.

Выплата назначается в месячный срок со дня приема заявления с документами. Размер ее будет равен прожиточному минимуму для детей, установленному за второй квартал 2017 года. В Амурской области он составляет 11 тысяч 979 рублей.

Ежемесячная выплата назначается на 1 год. Затем она может быть продлена, но не более чем до достижения ребенком 1,5 лет. При рождении второго ребенка закон предусматривает выплаты из средств материнского капитала в том же размере.

Если в семье родилась двойня, за выплатами на первого малыша нужно обращаться в органы социальной защиты населения по месту жительства семьи, а на второго ребенка – в отделение Пенсионного фонда России по Амурской области.

В области продолжается прием заявлений на выплаты за детей, рожденных в 2018 году. Для получения выплат нужно обращаться в территориальные управления социальной защиты населения по месту жительства.