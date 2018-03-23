В Благовещенске иномарка сбила девушку-пешехода (видео)

В пятницу, 23 марта, в областном центре Приамурья автомобиль сбил девушку. ДТП произошло на перекрестке улиц Горького и Чайковского в 13:30.

По словам очевидцев, наезд на пешехода совершила черная иномарка, с места происшествия автомобиль не скрылся.

Пострадавшей оказалась девушка 1997 года рождения. По информации проезжающих мимо автомобилистов, девушка лежала на земле без движения. Рядом был рассыпан пакет с продуктами.

Полицейские устанавливают подробности и обстоятельства произошедшего.