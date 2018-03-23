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сегодня, 14:38 13

В Благовещенске иномарка сбила девушку-пешехода (видео)

В Благовещенске иномарка сбила девушку-пешехода (видео)

В пятницу, 23 марта, в областном центре Приамурья автомобиль сбил девушку. ДТП произошло на перекрестке улиц Горького и Чайковского в 13:30.

По словам очевидцев, наезд на пешехода совершила черная иномарка, с места происшествия автомобиль не скрылся.

Пострадавшей оказалась девушка 1997 года рождения. По информации проезжающих мимо автомобилистов, девушка лежала на земле без движения. Рядом был рассыпан пакет с продуктами.

Полицейские устанавливают подробности и обстоятельства произошедшего.

Просмотров всего: 2440

#ДТП #жизнь #происшествия #транспорт

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Комментарии
Показать все (13) Обсудить на форуме
  • mmgi21102007

    mmgi21102007
    3 часа назад

    Там же светофор есть,это где должны бытб глаза у водителя?

  • mmgi21102007

    mmgi21102007
    3 часа назад

    Там же светофор есть,это где должны бытб глаза у водителя?

  • krasnova

    krasnova
    3 часа назад

    На театральное горького тоже есть светофор и все-таки повесили об'явление: водитель при повороте пропусти пешехода. Такую вывеску нужно повесить на каждом перекрестке нашего города!!!!

  • paravis

    paravis
    2 часа назад

    mmgi21102007

    Там же светофор есть,это где должны бытб глаза у водителя?



    Пишут же чёрная иномарка.

  • SoSeDkA

    SoSeDkA
    2 часа назад

    Девушка живая?

  • ПшёлТы

    ПшёлТы
    2 часа назад

    Я не понял: иномарка скрылась??? И что с девушкой? АИ...как-то инфа усеченная, не в стиле журналистики!

  • Victrix

    Victrix
    2 часа назад

    paravis

    mmgi21102007

    Там же светофор есть,это где должны бытб глаза у водителя?



    Пишут же чёрная иномарка.



  • Никтото

    Никтото
    2 часа назад

    Черная иномарка осталась на месте, никто не скрылся

  • Бомба

    Бомба
    2 часа назад

    С девахой то что?? К анубису отправилась или живая ещё? Просто с головы кровь шла..

  • Бомба

    Бомба
    2 часа назад

    Судя по тому как стояла черная машина,то ехала она скорее всего прямо.

  • Мама ученицы

    Мама ученицы
    1 час назад

    Для машины горел зеленый свет. Девушка переходила на красный. Может задумалась , может музыкой была увлечена -она шла в наушниках.

  • mag_28

    mag_28
    53 минуты назад

    Бомба

    Судя по тому как стояла черная машина,то ехала она скорее всего прямо.



    Черная машина стояла в 20-ти метрах от перекрестка.

    Определить как она двигалась,невозможно.

    Большинство твердит,что девушка решила перебежать дорогу на красный.

  • Rak900

    Rak900
    4 минуты назад

    ну на красный херачила, ппц..

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