Немного снега на севере области: прогноз погоды в Приамурье на 24 марта

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В Амурской области 24 марта установится переменная облачность. Ночью местами по востоку пройдет слабый снег. Днем местами по северным районам выпадут слабые и умеренные осадки.

Ветер ночью будет северо-западный, днем юго-западный, он разовьет скорость 2-7 метров в секунду, местами усиливаясь до 13 метров в секунду. Температура ночью составит 3…8 градусов ниже нуля, местами по северу термометры покажут минус 13…18. Днем температура составит плюс 7…12, местами по северу – до минус 3.

В Благовещенске ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер будет дуть с северо-запада, юго-запада со скоростью 7-12 метров в секунду. Температура ночью составит минус 2…4 градуса, днём – плюс 9…11, сообщает Амурский гидрометцентр.