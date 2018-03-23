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сегодня, 13:56 0

В Приамурье военные учились бороться с техногенной аварией на предприятии

В Приамурье военные учились бороться с техногенной аварией на предприятии
Фото: mil.ru

В Амурской области подразделения полка радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты ликвидировали последствия условной техногенной аварии. По замыслу учения, на одном из промышленных объектов области произошла авария с выбросом ядовитого вещества вблизи воинской части.

Специалисты войск РХБ защиты на штатной спецтехнике совершили марш к району условной аварии. На месте подразделения химической разведки определили границы условного заражения, подъезд к которым был немедленно оцеплен, а также организовали мониторинг состояния окружающей среды.

Подразделения специальной обработки развернули посты и с помощью машин АРС-14КМ провели обработку техники побывавшей в зоне заражения. Для площадного обеззараживания территории была задействована новая техника ТДА-2К, накрывшая поле специальной аэрозольной смесью.

Учение было высоко оценено руководством. В нем приняли участие около 500 военнослужащих и задействовали 60 единиц специальной техники, сообщает сайт Минобороны.

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#военные #происшествия

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