Благовещенские школьники могут выиграть поездку к краснокнижным птицам

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Среди благовещенских восьмиклассников проводится конкурс на лучший буклет, посвященный дальневосточному аисту. Главный приз – поездки в несколько областных заказников, где можно будет понаблюдать за краснокнижными птицами.

Победители, занявшие три призовых места, отправятся на экскурсии к местам гнездования дальневосточного аиста. При финансовой поддержке Всемирного фонда дикой природы запланированы поездки в Муравьевский, Березовский и Амурский заказники. Восьмиклассники собственными глазами увидят, как живут краснокнижные птицы, пообщаются с охотоведами, а также сфотографируются на память на фоне гнезд и их обитателей. Остальные участники получат сертификаты.

«Мы не ограничиваем фантазию участников конкурса. Жюри, в состав которого, помимо сотрудников Дирекции, войдут представители управления образования города и экологи, будет оценивать оригинальность информации и ее подачи, а также оформление. Но рассказать о дальневосточном аисте каждый может по-своему. Кстати, первые работы на конкурс уже поступили. Самыми активными оказались школьники из Белогорья», — рассказала охотовед Дирекции по охране и использованию животного мира Наталья Шелковникова.

2018 год объявлен на Дальнем Востоке Годом дальневосточного аиста. Краснокнижную птицу ждут тотальный учет и усиленные меры охраны.