В поселке Бурея борются с последствиями разлива ручья
22 марта глава Бурейского района Андрей Литвинов провел экстренное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Причиной стало подтопление части поселка Бурея разлившимся ручьем. Сейчас в населенном пункте борются с последствиями стихии.
Разлив ручья произошел после резкого потепления и таяния снега на сопках, сообщили ИА «Амур.инфо» в администрации Бурейского района. В настоящее время ведутся работы по отводу воды с подтопленных участков, по улице Ключевской снимают ледовый наст, проводят отсыпку улицы.
В работах задействованы трал, бульдозер, экскаватор, погрузчик, два самосвала и ассенизаторская машина. В ликвидации последствий разлива участвуют несколько предприятий.
«Угрозы населению от подтопления нет. Работы продолжаются и будут продолжены в дальнейшем», – сообщил глава поселка Бурея Андрей Иншин.
Как сообщало Амур.инфо, проверку информации о затоплении Буреи проводит прокуратура.
Видео предоставлено администрацией Бурейского района
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