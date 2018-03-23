В поселке Бурея борются с последствиями разлива ручья

Разлив ручья произошел после резкого потепления и таяния снега на сопках, сообщили ИА «Амур.инфо» в администрации Бурейского района. В настоящее время ведутся работы по отводу воды с подтопленных участков, по улице Ключевской снимают ледовый наст, проводят отсыпку улицы.

В работах задействованы трал, бульдозер, экскаватор, погрузчик, два самосвала и ассенизаторская машина. В ликвидации последствий разлива участвуют несколько предприятий.

«Угрозы населению от подтопления нет. Работы продолжаются и будут продолжены в дальнейшем», – сообщил глава поселка Бурея Андрей Иншин.

Как сообщало Амур.инфо, проверку информации о затоплении Буреи проводит прокуратура.

Видео предоставлено администрацией Бурейского района