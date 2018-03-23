В Приамурье первое хозяйство открыло посевную кампанию

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В Амурской области первый сельхозпроизводитель приступил к посевной кампании. В пятницу, 23 марта, на полях одного из хозяйств Ивановского района начался посев ячменя. Другие фермеры ведут подготовительную работу.

Пионером в посевной кампании Приамурья третий год подряд становится ООО «Зарево» Ивановского района. На поля хозяйства уже выведено 4 посевных комплекса. Засеять предстоит 700 гектаров ячменя.

«Вчера проверили агрегаты на норму высева, на качество посева, отрегулирована необходимая глубина. Только после такой настройки агрегаты запускаются в работу», – рассказали в областном минсельхозе.

В ведомстве также сообщили, что к весенне-полевым работам приступили и некоторые другие хозяйства южной зоны Ивановского района. В селах Черемхово, Петропавловка и Среднебелая делают все, чтобы удержать в почве необходимую влагу. Присоединиться в ближайшее время должны и хозяйства Тамбовского района.

«По прошлому году, несмотря на то, что по центральным районам области ощущался избыток влаги, по южным: в том же Тамбовском и Ивановском, наоборот, наблюдался дефицит влаги. То есть почва ушла в зиму с недостаточным запасом влаги, и мало было осадков зимних – всего 60 %. И вот чтобы сохранить эти незначительные запасы, есть у нас прежде всего такой агротехнический прием – закрытие влаги. Необходимо весной провести боронование, исключить вероятность испарения этой незначительно влаги. На сегодня произведено закрытие влаги на площади 800 гектаров», – объяснили в минсельхозе Амурской области.

Первыми к весенним полевым работам традиционно приступают хозяйства, которые находятся на пойменных землях Зеи и Амура, то есть на песчаных землях, которые прогреваются быстрее.