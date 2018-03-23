Амурским предпринимателям рассказали о перспективах бизнеса в Свободном

Фото: amurobl.ru

Более 60 амурских предпринимателей приехали в Свободный, чтобы посмотреть познакомиться с возможностями для развития бизнеса. В 2017 году компания «СИБУР» провела здесь 171 тендер. В 47 конкурсах участвовали предприятия Амурской области, в итоге 23 из них стали победителями.

Вторую бизнес-миссию областное министерство внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства организовало в среду, 21 марта.

«В 2017 году по объему инвестиций, привлеченных в регион, Амурская область вошла в лидирующую пятерку субъектов РФ. По данным Росстата, за год рост составил 35 %. Одной из точек притяжения, несомненно, является газоперерабатывающий завод и, конечно же, город Свободный, который уже сейчас начинает активно развиваться. Нам хотелось бы, чтобы наш малый бизнес поучаствовал в этом процессе. Именно с этой целью мы второй раз привозим предпринимателей, которые могут своими глазами увидеть, какие условия здесь есть для развития бизнеса», – сказал замминистра ВЭСТиП Сергей Левицкий.

Для участников второй бизнес-миссии организовали экскурсию по городу. Предпринимателям показали объекты муниципальной и частной собственности, доступные для аренды или продажи, а также площадку, где строится жилой городок для работников будущего газоперерабатывающего завода. Первый раз на месте строительства нового микрорайона представители бизнес-сообщества побывали в декабре прошлого года. Тогда площадка представляла собой пустырь. В настоящее время здесь ведутся рельефные и грунтовые работы.

В непосредственной близости расположены свободные помещения – частное здание, которое уже сейчас можно арендовать, и муниципальное имущество, готовое для выкупа. Всего, по данным местной администрации, на территории города находятся около 10 свободных объектов, пригодных для организации бизнеса. Это уже готовые, отдельно-стоящие здания, складские и офисные помещения. Еще порядка 15 объектов – это имущество РЖД. Компания выставила на продажу в Свободном земельные участки, склады, ангары, гаражи. В аренду сдаются помещения в здании вокзала, контейнерная, мини-пекарня.

Стоимость продажи и аренды варьируется в зависимости от района, года постройки и площади. Подробная информация о каждом объекте размещена на сайте Свободного и министерства ВЭСТиП в разделе «Развитие предпринимательства и конкуренции».

На рабочей встрече предпринимателям рассказали о потребностях стройки. Проект строительства Амурского ГПЗ требует привлечения большого количества динамического и статического оборудования, а также различных материалов: ЖБИ, трубной продукции, металлоконструкций и металлопроката, кабеля и других материалов, поставщиками которых могут стать амурские бизнесмены.

Также организаторы стройки испытывают потребность в услугах по ремонту квартир, строительства жилого фонда, поставок бытовой техники, мебели, бытовых аксессуаров, организации питания рабочих на строительной площадке и так далее.

Сейчас в качестве поставщиков и субпоставщиков здесь участвуют более 50 амурских предприятий. Местные компании осуществляют отделку помещений вахтового поселка; строительство, подключение и эксплуатацию энергообъектов; регулярный производственный экологический мониторинг; охрану объектов; перевозку и отсыпку грунта; прокладку кабельных систем, монтаж сантехнического оборудования; оказывают услуги строительных лабораторий; осуществляют поставки и монтаж материалов и оборудования.

Благовещенские и свободненские компании выполняют поставки канцелярской и писчебумажной продукции, питьевой воды, оказывают услуги по строительству и ремонту жилья, клинингу помещений, оснащению мебелью и бытовой техникой офисов и квартир, сообщает пресс-служба областного правительства.

«В прошлом году нашей компанией был проведен 171 тендер. В 47 конкурсных процедурах участвовали предприятия Амурской области. И, надо отметить, что в 23 из них амурские компании признаны победителями. Это почти половина всех тендеров, в которых они участвовали. На наш взгляд, это высокий показатель, свидетельствующий как об активности местного бизнеса, так и о качественной проработке амурских предприятий, проводимой компаниями, реализующими проект, совместно с правительством Амурской области», – прокомментировал директор ОСП ООО «Сибур» в Благовещенске Андрей Полюлях.