Банк заблокировал почти пять миллионов рублей на счету благовещенца

Фото: ru.freepik.com

В сентябре 2016 года у благовещенца оказался заблокирован счет, на котором было 4,5 миллиона рублей – часть предоплаты за продаваемый автомобиль Lexus. Еще 1,5 миллиона рублей мужчина успел снять до блокировки.

Банк запросил у горожанина документы по сделке, потребовал объяснить ее экономический смысл на основании закона о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Документы мужчина предоставил, но банк продолжал считать денежную операцию сомнительной до того момента, пока благовещенец не направил бумаги, свидетельствующие о переоформлении машины на покупателя.

Мужчина обратился в Благовещенский городской суд, где потребовал от банка неустойку в размере 4,5 миллиона рублей, компенсацию морального вреда – 10 тысяч рублей, а также штраф в 50 % от взысканной суммы. Ему присудили в общей сложности только 10 тысяч рублей, но действия банка городской суд признал незаконными. Однако Амурский областной суд это решение отменил.

Верховный суд России, куда обратился благовещенец, также полностью поддержал позицию апелляционной инстанции. «В результате реализации правил внутреннего контроля у банка возникли обоснованные подозрения в отношении операций по счету ввиду их неоднократности, дающей основание полагать, что целью является уклонение от контроля, а также запутанного и необычного характера, не имеющего явного экономического смысла», – говорится в кассационном определении.

Об этом, по мнению судей Верховного суда, свидетельствуют такие обстоятельства, как отсутствие положения о предоплате в договоре на фоне того, что ее размер составил более 95 % от цены; попытка мужчины снять со счета наличные денежные средства частями в разных отделениях банка; тот факт, что автомобиль длительное время оставался у прежнего владельца.