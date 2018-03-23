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сегодня, 11:42 5

Банк заблокировал почти пять миллионов рублей на счету благовещенца

Банк заблокировал почти пять миллионов рублей на счету благовещенца
Фото: ru.freepik.com

Верховный суд России рассмотрел жалобу жителя Благовещенска, который не согласился с блокировкой на его счете в банке 4,5 миллиона рублей и подал апелляцию. (ВС) РФ подтвердил, что банк правомерно ограничил возможность клиента снять со счета деньги, пишет «Интерфакс».

В сентябре 2016 года у благовещенца оказался заблокирован счет, на котором было 4,5 миллиона рублей – часть предоплаты за продаваемый автомобиль Lexus. Еще 1,5 миллиона рублей мужчина успел снять до блокировки.

Банк запросил у горожанина документы по сделке, потребовал объяснить ее экономический смысл на основании закона о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Документы мужчина предоставил, но банк продолжал считать денежную операцию сомнительной до того момента, пока благовещенец не направил бумаги, свидетельствующие о переоформлении машины на покупателя.

Мужчина обратился в Благовещенский городской суд, где потребовал от банка неустойку в размере 4,5 миллиона рублей, компенсацию морального вреда – 10 тысяч рублей, а также штраф в 50 % от взысканной суммы. Ему присудили в общей сложности только 10 тысяч рублей, но действия банка городской суд признал незаконными. Однако Амурский областной суд это решение отменил.

Верховный суд России, куда обратился благовещенец, также полностью поддержал позицию апелляционной инстанции. «В результате реализации правил внутреннего контроля у банка возникли обоснованные подозрения в отношении операций по счету ввиду их неоднократности, дающей основание полагать, что целью является уклонение от контроля, а также запутанного и необычного характера, не имеющего явного экономического смысла», – говорится в кассационном определении.

Об этом, по мнению судей Верховного суда, свидетельствуют такие обстоятельства, как отсутствие положения о предоплате в договоре на фоне того, что ее размер составил более 95 % от цены; попытка мужчины снять со счета наличные денежные средства частями в разных отделениях банка; тот факт, что автомобиль длительное время оставался у прежнего владельца.

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#закон #суды #транспорт #финансы

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Комментарии
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  • Альберт Клубника

    Альберт Клубника
    1 час назад

    ничё не понял. деньги то в итоге получил? и что разные суды по разному судят?

  • Терапевт

    Терапевт
    48 минут назад

    Походу Кургунова судила, отличается умом и некомпетентностью.

  • Victrix

    Victrix
    39 минут назад



    у банка возникли обоснованные подозрения в отношении операций по счету ввиду их неоднократности, дающей основание полагать, что целью является уклонение от контроля, а также запутанного и необычного характера, не имеющего явного экономического смысла



    А если кто-нибудь дома оденет (раза три) себе трусы на голову у банка также возникнут опасения в отношении действий по одеванию трусов ввиду их неоднократности, дающей основание полагать, что целью является уклонение от контроля, а также запутанного и необычного характера, не имеющего явного смысла (с конфсискацией оных)?

  • alex 3

    alex 3
    16 минут назад

    Человек снимает свои деньги, какие могут быть подозрения? Тревожно как то. А как еще можно снять? Принести справку о том куда я их собираюсь потратить?

  • PAM

    PAM
    15 минут назад

    alex 3

    Человек снимает свои деньги, какие могут быть подозрения? Тревожно как то. А как еще можно снять? Принести справку о том куда я их собираюсь потратить?



    Скорее всего, спор идет о происхождении этих "денег".

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