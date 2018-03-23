Благовещенец сыграл в Need for Speed на улицах города (видео)

В благовещенских группах распространяется видео, на кадрах которого водитель едет по улицам города, будто по гоночной трассе из популярной игры Need for Speed. Лихач на протяжении нескольких перекрестков едет в так называемом контролируемом заносе. И это происходит днем в потоке машин.

Видео снято из салона автомобиля. Поэтому, какой марки авто, непонятно. В машине полностью отсутствует приборная панель, нет также левого бокового зеркала. Запечатлено, как в контролируемом заносе он проезжает по улице Институтской, поворачивает на Новотроицкое шоссе, проезжает круг, затем выезжает на Игнатьевское шоссе, оттуда на Студенческую. Заканчивается съемка дрифтом на Загородной.

По мнению очевидцев, водитель ведет себя так, будто он едет не по городским улицам, а по виртуальной трассе известной гоночной игры.

«Стиль его езды очень похож на серию игр Need for Speed. В игре есть режим "дрифт". Суть в том, что игрок должен постоянно находиться в управляемом заносе. Чем больше это происходит, тем больше очков он получает, когда проедет трассу», – поделился впечатлением один из очевидцев.

«Судя по характеру движения авто, он 100 % заднеприводный. У нас в городе самые популярные автомобили такого плана с такой манерой езды – это, конечно, марки в 90-м кузове: "марк", "креста", "чайзер". Они самые недорогие. За небольшие деньги машина дает очень много мощности и энергии. Там 280 лошадей, а его можно еще и легко усилить извне, тогда количество лошадей возрастает до 500. Тогда автомобиль сравним со спортивным болидом. И если руль такой машины попадет в неправильные руки, он становится орудием убийства на дороге. Там малейшее неправильное движение, и – произойдет беда. Мало того что погибнет сам, так еще и убьет кого-нибудь», – такое мнение высказал еще один благовещенец, посмотревший видео.

В областном ГИБДД сообщили, что по данному факту грубого нарушения правил дорожного движения в настоящий момент проводится проверка. Полицейские просят всех, у кого есть кадры с регистраторов или другие видеоматериалы, на которых запечатлен дерзкий лихач, позвонить по номеру дежурной части ГАИ: 42-52-62 либо оставить обращение на сайте Госавтоинспекции.

Горожане отмечают, что с приходом тепла «оттаяли» и многие местные лихачи. Чаще всего правилами дорожного движения пренебрегают любители тонировок и громких глушителей – и то, и другое вне закона.

Только за последние 10 дней сотрудники Госавтоинспекции привлекли к административной ответственности за тонировку почти 50 водителей. За внесение изменений в конструкцию транспортного средства, то есть за установку глушителей, оштрафованы почти 30 человек. Штраф в обоих случаях составляет 500 рублей. Также водителю выдается предписание устранить нарушение. И если это требование не выполнено в течение суток, то автовладельцу грозит административный арест до 15 суток. Многие водители, чтобы избежать ареста, от той же тонировки избавляются прямо при сотруднике полиции.

«Мы обращаемся ко всем гражданам города: в случае если они стали свидетелями данных административных правонарушений, обязательно сообщать в ГИБДД для оперативного реагирования», – просят в областном ГАИ.