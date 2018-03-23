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сегодня, 11:03 21

Благовещенец сыграл в Need for Speed на улицах города (видео)

Благовещенец сыграл в Need for Speed на улицах города (видео)

В благовещенских группах распространяется видео, на кадрах которого водитель едет по улицам города, будто по гоночной трассе из популярной игры Need for Speed. Лихач на протяжении нескольких перекрестков едет в так называемом контролируемом заносе. И это происходит днем в потоке машин.

Видео снято из салона автомобиля. Поэтому, какой марки авто, непонятно. В машине полностью отсутствует приборная панель, нет также левого бокового зеркала. Запечатлено, как в контролируемом заносе он проезжает по улице Институтской, поворачивает на Новотроицкое шоссе, проезжает круг, затем выезжает на Игнатьевское шоссе, оттуда на Студенческую. Заканчивается съемка дрифтом на Загородной.

По мнению очевидцев, водитель ведет себя так, будто он едет не по городским улицам, а по виртуальной трассе известной гоночной игры.

«Стиль его езды очень похож на серию игр Need for Speed. В игре есть режим "дрифт". Суть в том, что игрок должен постоянно находиться в управляемом заносе. Чем больше это происходит, тем больше очков он получает, когда проедет трассу», – поделился впечатлением один из очевидцев.

«Судя по характеру движения авто, он 100 % заднеприводный. У нас в городе самые популярные автомобили такого плана с такой манерой езды – это, конечно, марки в 90-м кузове: "марк", "креста", "чайзер". Они самые недорогие. За небольшие деньги машина дает очень много мощности и энергии. Там 280 лошадей, а его можно еще и легко усилить извне, тогда количество лошадей возрастает до 500. Тогда автомобиль сравним со спортивным болидом. И если руль такой машины попадет в неправильные руки, он становится орудием убийства на дороге. Там малейшее неправильное движение, и – произойдет беда. Мало того что погибнет сам, так еще и убьет кого-нибудь», – такое мнение высказал еще один благовещенец, посмотревший видео.

В областном ГИБДД сообщили, что по данному факту грубого нарушения правил дорожного движения в настоящий момент проводится проверка. Полицейские просят всех, у кого есть кадры с регистраторов или другие видеоматериалы, на которых запечатлен дерзкий лихач, позвонить по номеру дежурной части ГАИ: 42-52-62 либо оставить обращение на сайте Госавтоинспекции.

Горожане отмечают, что с приходом тепла «оттаяли» и многие местные лихачи. Чаще всего правилами дорожного движения пренебрегают любители тонировок и громких глушителей – и то, и другое вне закона.

Только за последние 10 дней сотрудники Госавтоинспекции привлекли к административной ответственности за тонировку почти 50 водителей. За внесение изменений в конструкцию транспортного средства, то есть за установку глушителей, оштрафованы почти 30 человек. Штраф в обоих случаях составляет 500 рублей. Также водителю выдается предписание устранить нарушение. И если это требование не выполнено в течение суток, то автовладельцу грозит административный арест до 15 суток. Многие водители, чтобы избежать ареста, от той же тонировки избавляются прямо при сотруднике полиции.

«Мы обращаемся ко всем гражданам города: в случае если они стали свидетелями данных административных правонарушений, обязательно сообщать в ГИБДД для оперативного реагирования», – просят в областном ГАИ.

Просмотров всего: 3191

#жизнь #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • Иван Угрюмый

    Иван Угрюмый
    2 часа назад

    Ехали бы за город, где нет других участников движения. Сейчас и так повылазили подснежники огородники с лопатами и тяпками привязаными на крыше. А вы такими маневрами больше их драконите, они и так боятся ехать, а увидев такой дрифт и пешеходов начнут давить.

  • Crasy

    Crasy
    2 часа назад

    КУсок фекалий

  • Anonimka

    Anonimka
    2 часа назад

    почему видео не доступно???

  • Екатерина PL

    Екатерина PL
    1 час назад

    Из-за музыки видео заблокировал ютуб, сейчас перезальют

  • Sinner

    Sinner
    1 час назад

    где видео?

  • Терапевт

    Терапевт
    1 час назад

    «Судя по характеру движения авто, он 100 % заднеприводный"

    Проорал с заднеприводного водителя, неужели бодрячок в дрифтеры пошёл?

  • Жидкий Стул

    Жидкий Стул
    1 час назад

    Ахахахах, хейтерс гонна хэйт) Он знает, что делает, уж поверьте.

  • Жидкий Стул

    Жидкий Стул
    1 час назад

    Ахахахах, хейтерс гонна хэйт) Он знает что делает, уж поверьтзе.

  • ElektroKoT

    ElektroKoT
    1 час назад

    Да плевать, что он "знает". Мудак он, если позволяет себе по дорогам общего пользования так передвигаться.

  • Жидкий Стул

    Жидкий Стул
    1 час назад

    Мудаки те, кто синие за рулем людей убивают.

  • Жидкий Стул

    Жидкий Стул
    1 час назад

    Мудаки те, кто синие за рулем людей убивают.

  • Cемен Васильевич А.

    Cемен Васильевич А.
    1 час назад

    Его столб ищет давно!

  • Nissan v6

    Nissan v6
    58 минут назад

    Отстреливать таких оленей надо.

  • Калипсо

    Калипсо
    58 минут назад

    Наверно как раз его и наблюдали на перекрестке Игнатьевское шоссе-Студенческая. Ушатанный в хлам белый чайзер в 100-ом кузове.

  • Gangstarr

    Gangstarr
    56 минут назад

    У нас с гонщиками надо как в Австралии, поймали - машину под пресс. Дрифт пилоты гоняют тренировки и на всяких рдс, но не пилят видео как круто прохватить по городу бочком

  • Эксперт Всезнанский

    Эксперт Всезнанский
    53 минуты назад

    Да кому оно нужно, это бесполезное левое зеркало заднего вида!

  • Владимир 5

    Владимир 5
    27 минут назад

    Gangstarr

    У нас с гонщиками надо как в Австралии, поймали - машину под пресс. Дрифт пилоты гоняют тренировки и на всяких рдс, но не пилят видео как круто прохватить по городу бочком



    гонщика на работу с метлой Машину на продажу

  • PAM

    PAM
    24 минуты назад

    Автор видео, кинь на канал в Ютубе страйк!

  • ExEshNICK_2

    ExEshNICK_2
    18 минут назад

    А расписали то, эксперты))))

  • странаворов

    странаворов
    5 минут назад

    С приходом тепла и пробуждением идиотов, столбы и деревья города заступили на круглосуточную вахту в ожидании отморозков на бешеных шушлайках. Пожелаем им (столбам и деревьям) удачного дежурства и плодотворной службы.

  • Complete

    Complete
    1 минута назад

    Калипсо

    Наверно как раз его и наблюдали на перекрестке Игнатьевское шоссе-Студенческая. Ушатанный в хлам белый чайзер в 100-ом кузове.



    Навряд ли его. Это просто не может быть ни марк, ни чайзер, ни креста. Они слишком тяжелые для таких маневров. Это скорее всего что то легкое, типо RX-8 или, что более вероятно 240 sx. Достаточно посмотреть на его перекладки.

    И вообще отчего сразу такой резонанс то? Что, думаете мало таких по городу ездит? Этот хоть знает что делает, и делает это, если обратить внимание, очень аккуратно.

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