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В Зее два дня разыскивают пожилую женщину

В Зее два дня разыскивают пожилую женщину

В Зее пропала пожилая женщина Наталья Молчанова. В среду, 21 марта, утром она ушла из дома и до сих ее местонахождение неизвестно. Родственники сообщили в редакцию ИА «Амур.инфо» о том, что сообщили в полицию в тот же день, но пока поиски не увенчались успехом.

Дочь Натальи Романовны Надежда сообщила, что ее маме 64 года, со своим мужем она проживает в частном доме на улице Мухина. Здоровье у женщины удовлетворительное, но в последнее время болела нога, поэтому из дому она выходила нечасто и ненадолго. Иногда ходила в гости к подруге, которая жила через два дома.

Надежда просит всех, у кого есть какая-либо информация о местонахождении ее мамы, сообщить по телефону 8924-349-29-30.

В полиции подтвердили, что обращение о пропаже Натальи Молчановой к ним поступило 21 марта. В тот же день начались розыскные мероприятия. Поиск женщины продолжается до сих пор. Информацию о ее местонахождении также можно сообщить полицейским по телефонам: 8(41658)2-15-52 и 8(41658)2-11-15.

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#Зея #происшествия

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