В Белогорске Хитмэн снова помог полицейским

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В Белогорске служебно-розыскная собака по кличке Хитмэн снова помогла полицейским. Правоохранители задержали мужчину, которого подозревают в хранении наркотиков. Ему грозит реальное лишение свободы.

Сотрудники Белогорского линейного отдела проверяли оперативную информацию и в районе станции Белогорск-2 задержали мужчину. Его подозревали в административном правонарушении. Во время досмотра Хитмэн обнаружил у него наркотик. «Дурь» изъяли. Как показала проведенная экспертиза, это гашишное масло в смеси с табаком массой 1,42 грамма.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление наркотических средств). Санкции по этой статье предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет, сообщает пресс-служба Забайкальского ЛУ МВД России на транспорте. Расследование продолжается.

Хитмэн не первый раз становится героем новостей на Амур.инфо. В последний раз о нем сообщалось 9 марта, когда собака помогла полицейским во время обыска.