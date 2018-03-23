Переменная облачность, до плюс 10: прогноз погоды в Амурской области на 23 марта

Фото: sovet-ok.ru

23 марта в Амурской области переменно облачно. Дует западный ветер, его скорость составляет 3-8 метров в секунду. Воздух прогреется до плюс 5-10 градусов, на севере будет около нуля.

Местами по северу пройдет мокрый снег. В Благовещенске без осадков. Ветер западного направления дует со скоростью 3-8 метров в секунду. Уличные термометры покажут в течение дня 8-10 градусов выше нуля, сообщает Амурский гидрометцентр.

Просмотров всего: 257

#погода

распечатать

Нина Гвоздкова