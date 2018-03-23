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сегодня, 10:37 0

Переменная облачность, до плюс 10: прогноз погоды в Амурской области на 23 марта

Переменная облачность, до плюс 10: прогноз погоды в Амурской области на 23 марта
Фото: sovet-ok.ru

23 марта в Амурской области переменно облачно. Дует западный ветер, его скорость составляет 3-8 метров в секунду. Воздух прогреется до плюс 5-10 градусов, на севере будет около нуля.

Местами по северу пройдет мокрый снег.

В Благовещенске без осадков. Ветер западного направления дует со скоростью 3-8 метров в секунду. Уличные термометры покажут в течение дня 8-10 градусов выше нуля, сообщает Амурский гидрометцентр.

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#погода

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