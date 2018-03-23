Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
23марта
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:16 3

Полиция Благовещенска начала проверку по сообщениям о мошенниках «на сдачу»

Полиция Благовещенска начала проверку по сообщениям о мошенниках «на сдачу»

Полиция Благовещенска начала проверку по сообщению о мошенничестве, которое появилось в соцсетях. По информации владелицы магазина в одном из торговых центров, покупательница попыталась обманом получить у нее сдачу с тысячи рублей, при этом саму тысячу она не давала.

Предпринимательница, едва не ставшая жертвой мошенничества, рассказала, что видела, как та же девушка пыталась аналогичным образом обмануть продавца в другом отделе. Также она сообщила, что с подобным мошенничеством сталкивались другие предприниматели и продавцы, сообщало ИА «Амур.инфо».

В полиции Благовещенска пояснили, что в 2018 году заявления никто не подавал, хотя ранее подобные обращения были. Сейчас на основании информации, появившейся в интернете, проводится проверка.

Владелица магазина призналась, что в полицию не обращалась, так как опасалась, что ее заявление просто не примут. К тому же в момент происшествия она не знала о том, что подобное мошенничество в Благовещенске столь широко распространено.

Просмотров всего: 1031

#происшествия #торговля

распечатать


Происшествия

В поселке Бурея борются с последствиями разлива ручья

Происшествия 21

Благовещенец сыграл в Need for Speed на улицах города (видео)

Происшествия

В Зее два дня разыскивают пожилую женщину
Происшествия

В Белогорске Хитмэн снова помог полицейским

Комментарии
Показать все (3) Обсудить на форуме
  • ElektroKoT

    ElektroKoT
    1 час назад

    Объясните, пожалуйста, для чего такие фотографии прикреплять к новости? Лишь бы что-то было?

  • inoy

    inoy
    1 час назад

    откройте лицо, не виновна даст встречное заявление, если нет то пусть народ знает ее, больше людей ее увидит меньше у нее шансов.

  • Озеро

    Озеро
    1 час назад

    Активная тварь прилетела за добычей из теплых краев! Зимой ее не было! Открыть лицо и развесить фото на каждом столбе!

Показать все (3) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь