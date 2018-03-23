Полиция Благовещенска начала проверку по сообщениям о мошенниках «на сдачу»

Полиция Благовещенска начала проверку по сообщению о мошенничестве, которое появилось в соцсетях. По информации владелицы магазина в одном из торговых центров, покупательница попыталась обманом получить у нее сдачу с тысячи рублей, при этом саму тысячу она не давала.

Предпринимательница, едва не ставшая жертвой мошенничества, рассказала, что видела, как та же девушка пыталась аналогичным образом обмануть продавца в другом отделе. Также она сообщила, что с подобным мошенничеством сталкивались другие предприниматели и продавцы, сообщало ИА «Амур.инфо».

В полиции Благовещенска пояснили, что в 2018 году заявления никто не подавал, хотя ранее подобные обращения были. Сейчас на основании информации, появившейся в интернете, проводится проверка.

Владелица магазина призналась, что в полицию не обращалась, так как опасалась, что ее заявление просто не примут. К тому же в момент происшествия она не знала о том, что подобное мошенничество в Благовещенске столь широко распространено.