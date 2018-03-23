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сегодня, 10:07 2

В Благовещенске будут судить таксиста, сбившего женщину

В Благовещенске будут судить таксиста, сбившего женщину
Фото: orel.glavny.tv/

Прокуратура Благовещенска направила в суд уголовное дело в отношении водителя такси, сбившего женщину. Горожанка переходила дорогу по пешеходному переходу. В результате происшествия пешеход получила тяжкий вред здоровью.

ДТП случилось вечером 15 апреля 2017 года. Таксист, направляясь на очередной заказ за клиентом, нарушил правила дорожного движения. Двигаясь на рабочем автомобиле на красный сигнал светофора, он сбил женщину на пешеходном переходе.

В отношении водителя возбудили уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

13 февраля 2018 года в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. 22 марта 2018 года уголовное дело для рассмотрения по существу прокуратурой города Благовещенска направлено в городской суд.

За совершение преступления судом может быть назначено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, сообщает областная прокуратура.

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#происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • Yany

    Yany
    2 часа назад

    Таксист опять, где службы такси набирают этих чудаков в свой штат?

  • Терапевт

    Терапевт
    1 час назад

    Yany

    Таксист опять, где службы такси набирают этих чудаков в свой штат?





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