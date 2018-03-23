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В Благовещенске задержали злоумышленника, забравшегося в чужой автомобиль

В Благовещенске задержали злоумышленника, забравшегося в чужой автомобиль
Фото: kchetverg.ru

На днях в Благовещенске задержали мужчину, который забрался в чужой автомобиль, чтобы похитить имущество. Злоумышленник пытался скрыться, но это ему не удалось. В ситуации разбираются правоохранители.

В областном центре в третьем часу ночи один из экипажей Благовещенского филиала ОВО ВНГ России по Амурской области осматривал дворовые территории. Зайдя во двор по улице Ленина, сотрудники вневедомственной охраны обратили внимание на автомобиль Nissan Cedric. В машине было разбито боковое стекло, а в салоне находился неизвестный мужчина, одетый в черную лакированную куртку. Он увидел подошедший экипаж, открыл дверь и попытался скрыться. Началось преследование.

Мужчина побежал в соседний двор, где попытался спрятаться под автомобилем, но был задержан. Для дальнейшего разбирательства его доставили в отдел полиции, сообщается в официальном Инстаграме Росгвардии по Амурской области.

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#криминал #происшествия #транспорт

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