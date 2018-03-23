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Тема полуденного «Эха Москвы в Благовещенске»: суррогатное материнство

Тема полуденного «Эха Москвы в Благовещенске»: суррогатное материнство

23 марта в полуденном эфире «Эха Москвы в Благовещенске» поговорят о программе «Суррогатное материнство». О ней расскажут представители сопроводительной организации «Детские мечты» Ксения Седельникова и Екатерина Пастухова.

Ведущий – Алексей Воскобойников.

Дневной разворот проведут Алексей Воскобойников и Михаил Митрофанов.

«Эхо Москвы в Благовещенске» вещает на волне 101.5 FM. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или, отправив сообщение в WhatsApp на номер +7-965-671-101-5. Также можно предложить свои темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эха Москвы в Благовещенске» по номеру (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.

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