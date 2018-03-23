Прибытие двух авиарейсов в Благовещенск задерживается

Фото: akavia.ru

23 марта в Благовещенск позже обычного прибудут авиарейсы из Москвы и Владивостока. В первом случае задержка составит около трех часов.

Рейс N4-303 Москва – Благовещенск должен был прибыть в столицу Приамурья сегодня в 10:10, теперь его ждут в 13:00.

Рейс 6B-104 Владивосток – Благовещенск ждали сегодня в 13:25, но лайнер должен приземлиться в 15:00, сообщается на онлайн-табло благовещенского аэропорта.

Соответственно, задерживается и вылет рейсов N4-302/8302 Благовещенск – Москва и 6B-104 Благовещенск – Красноярск. В первом случае вылет отложен до 14:20, во втором – до 16:30.

В справочной службе благовещенского аэропорта ИА «Амур.инфо» сообщили, что задержки связаны с поздним прибытием самолетов.