В Амурской области у перевозчика забрали 20 тонн меда

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Служащий отдела государственного ветеринарного надзора управления Россельхознадзора по Амурской области совместно с сотрудниками полиции пресек перевозку меда без ветеринарных сопроводительных документов. Продукт везли через Приамурье из Приморского края в Воронежскую область.

Незаконный груз обнаружили на 1 686 километре автомобильной дороги «Амур» при досмотре транспортных средств. Всего было изъято 20 тонн товара, его передали на ответственное хранение.

В отношении нарушителя составлен протокол об административном правонарушении по части 2 статьи 10.8 «Нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки, перегона или убоя животных либо правил заготовки, переработки, хранения или реализации продуктов животноводства».

Как отметили в амурском управлении Россельхознадзора, досмотры транспорта ведутся специалистами ежедневно для того, чтобы пресечь неправомерное перемещение подконтрольных госветнадзору грузов.