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сегодня, 09:35 10

В Амурской области у перевозчика забрали 20 тонн меда

В Амурской области у перевозчика забрали 20 тонн меда
Фото: dombrat.ru

Служащий отдела государственного ветеринарного надзора управления Россельхознадзора по Амурской области совместно с сотрудниками полиции пресек перевозку меда без ветеринарных сопроводительных документов. Продукт везли через Приамурье из Приморского края в Воронежскую область.

Незаконный груз обнаружили на 1 686 километре автомобильной дороги «Амур» при досмотре транспортных средств. Всего было изъято 20 тонн товара, его передали на ответственное хранение.

В отношении нарушителя составлен протокол об административном правонарушении по части 2 статьи 10.8 «Нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки, перегона или убоя животных либо правил заготовки, переработки, хранения или реализации продуктов животноводства».

Как отметили в амурском управлении Россельхознадзора, досмотры транспорта ведутся специалистами ежедневно для того, чтобы пресечь неправомерное перемещение подконтрольных госветнадзору грузов.

Просмотров всего: 574

#закон #транспорт

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Комментарии
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  • vertex

    vertex
    3 часа назад

    Слипнется))), сами китам потом впарят.

  • full

    full
    3 часа назад

    А потом удивляются, чего это при царе на ДВ люди жили нормально, а теперь бегут отсюда? Ответ простой - засуньте себе свое администрированию в жопу, просто дайте людям жить.

  • DimonS

    DimonS
    3 часа назад

    Это ж сколько самогонки нагнать можно!

  • Oldlord

    Oldlord
    3 часа назад

    full

    А потом удивляются, чего это при царе на ДВ люди жили нормально, а теперь бегут отсюда? Ответ простой - засуньте себе свое администрированию в жопу, просто дайте людям жить.



    А что помешало перевозчику оформить документы и везти груз на законных основаниях?



  • vertex

    vertex
    3 часа назад

    А как он проехал Хабаровский край и ЕАО и собирался до Воронежской области добраться?

  • Johnny_B

    Johnny_B
    2 часа назад

    DimonS

    Это ж сколько самогонки нагнать можно!



    нисколько. мёд неважно бродит ввиду специфики состава. можно, но возни много. на медовуху только.

  • Nabivachev

    Nabivachev
    2 часа назад



    Оставили перевозчика без меда!

  • full

    full
    2 часа назад

    Oldlord

    full

    А потом удивляются, чего это при царе на ДВ люди жили нормально, а теперь бегут отсюда? Ответ простой - засуньте себе свое администрированию в жопу, просто дайте людям жить.



    А что помешало перевозчику оформить документы и везти груз на законных основаниях?



    А зачем эти законные основания? Чтобы терять время и деньги?

  • Хмык

    Хмык
    2 часа назад

    Кошмар какой-то.

    Эти бумаги делаются запросто. И никакой гарантии качества не дают.

    Зачем вообще эти филькины грамоты?

  • vertex

    vertex
    2 часа назад

    Хмык

    Кошмар какой-то.

    Эти бумаги делаются запросто. И никакой гарантии качества не дают.

    Зачем вообще эти филькины грамоты?



    Показывали как - то репортаж по ящику, как эти бумаги делали на трассе в Подмосковье)))

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