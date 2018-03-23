Свободненского коллекционера оштрафовали за объявление о продаже фашистских значков

Фото: f-jurist.ru

К административной ответственности привлечен коллекционер из Свободного, который разместил на одном из сайтов объявление о продаже фашистских значков времен Третьего рейха. Сотрудники полиции провели проверку и выявили символы, демонстрировать которые запрещено федеральным законом.

Как сообщало Амур.инфо, мужчина решил продать через Интернет партийный фашистский значок и членский значок СС времен Третьего рейха. Копии коллекционер прибрел несколько лет назад в Москве, однако теперь решил их продать, потому что понадобились деньги. Каждый значок свободненец был готов уступить за 1 000 рублей.

На коллекционера полицейские составили протокол об административном правонарушении по статье 20.3 КоАП РФ «Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами».

Свободненский городской суд наложил на мужчину штраф в 1 000 рублей. Оба объявления из интернета исчезли.