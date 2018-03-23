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Свободненского коллекционера оштрафовали за объявление о продаже фашистских значков

Свободненского коллекционера оштрафовали за объявление о продаже фашистских значков
Фото: f-jurist.ru

К административной ответственности привлечен коллекционер из Свободного, который разместил на одном из сайтов объявление о продаже фашистских значков времен Третьего рейха. Сотрудники полиции провели проверку и выявили символы, демонстрировать которые запрещено федеральным законом.

Как сообщало Амур.инфо, мужчина решил продать через Интернет партийный фашистский значок и членский значок СС времен Третьего рейха. Копии коллекционер прибрел несколько лет назад в Москве, однако теперь решил их продать, потому что понадобились деньги. Каждый значок свободненец был готов уступить за 1 000 рублей.

На коллекционера полицейские составили протокол об административном правонарушении по статье 20.3 КоАП РФ «Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами».

Свободненский городской суд наложил на мужчину штраф в 1 000 рублей. Оба объявления из интернета исчезли.

Просмотров всего: 437

#жизнь #история #происшествия #Свободный #суды

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Комментарии
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  • Терапевт

    Терапевт
    1 час назад

    Вот дауны, свастика это приветствие и никакого отношения к фашизму не имела пока Гитлер её не использовал в своих грязных делах, а депутатам и ментам поганым надо хоть немного википедию почитать, так для общего образования, а то что ни мент, то даун...

  • vertex

    vertex
    1 час назад

  • lev4ik

    lev4ik
    59 минут назад

    Не видел об'явления этого терпилы,но вот АмурИнфо в фотографиях к прошлой статье явно публично демонстрирует запрещенную нацистскую символику в виде рун СС.Органы,возбуждайтесь!

  • vertex

    vertex
    56 минут назад

    Значит фильм со Штирлицем уже не посмотрим(((, ни "Щит и Меч" и "Четыре танкиста и собака", тем более ...

  • Тромбонавт

    Тромбонавт
    40 минут назад

    Так есть же закон об отсутствии ответственности при демонстрации символики без цели пропаганды!

  • PAM

    PAM
    23 минуты назад

    Терапевт

    Вот дауны, свастика это приветствие и никакого отношения к фашизму не имела пока Гитлер её не использовал в своих грязных делах, а депутатам и ментам поганым надо хоть немного википедию почитать, так для общего образования, а то что ни мент, то даун...



    У нас портрет путина является экстремистским материалом. Вы в какой стране живете????

  • Васёк

    Васёк
    9 минут назад

    76,6 % населения довольны

  • Мартин Остин

    Мартин Остин
    5 минут назад

    Тромбонавт

    Так есть же закон об отсутствии ответственности при демонстрации символики без цели пропаганды!



    его не за демонстрацию привлекли, за продажу

    в статье этой есть оговорка

    продавать,дарить, менять запрещено

    штраф с конфискация предметов

  • Мартин Остин

    Мартин Остин
    1 минута назад

    Сейчас уже татуировки

    пытаются "конфисковать"

    аргументирая это тем, "что все равно же торс когда-нибудь оголишь

    ну там в бане или пляже, не следом же за тобой бегать, чтоб факт демонстрации зафиксировать"

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