Французский композитор не сумел отсудить у Киркорова авторские за свою песню: обзор прессы

Фото: riafan.ru

Выбраны названия для систем нового вооружения; 40 % семей в США имеют винтовку или пистолет; ежегодно в мире около 1,5 миллиона тонн еды выбрасывают на свалку. Об этих и других новостях – в обзоре ведущего «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

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Как говорится, возвращаясь к напечатанному: «Российская газета», рассказывает о том, что Министерство обороны завершило конкурс по выбору названий для трех систем нового вооружения. Лазерный комплекс будет называться «Пересвет», беспилотный подводный аппарат – «Посейдон», а крылатая ракета – «Буревестник». То есть ничего особо оригинального. Это всё равно, что пельмени «Амур» или гостиница «Зея».

А еще пишут о том, что французскому композитору, который пытался отсудить у Киркорова авторские за свою песню (целых 15 миллионов рублей), показали кукиш. Наш российский суд сказал, что наше всё (после Пушкина, разумеется) имеет право на всё. На том и перейду к другим статьям.

Также в номере

Традиционно интересна в пятничной «РГ» страница «Гид-парк», но поскольку все равно нам не удастся побывать на международном фестивале Ростроповича или выступлении оркестра Башмета (и проч и проч), то остановлюсь на заметке под названием «Дело спасения еды», в которой говорится о том, что ежегодно (это по данным Продовольственной организации ООН) на помойку выбрасывается почти полтора миллиона тонн еды на сумму 750 миллиардов долларов. Это треть произведенного в мире продовольствия. Около 40 % всех продуктов питания, произведенных в Соединенных Штатах, никогда не съедают. В Европе выбрасывают 100 миллионов тонн продовольствия ежегодно. При этом в том же мире голодает миллиард человек.

И тяжело вздохнув (по поводу), раскрываю «Амурскую правду».

Очень интересно

«Амурская правда» предупреждает о том, что в области начался сезон активности клещей. Мерзкое насекомое, надо сказать. Еще и снег не растаял, а уже отловлены первые членистоногие. Так что, будьте бдительны, выезжая на шашлыки или проверяя свои сады.

Что еще. Еще пишут о том, что выражение «песок сыплется» уже не относят к глубоким старикам: камни и песок в почках значительно «помолодели» и теперь встречаются и у детей. Об этом в публикации Ирины Ворошиловой. Тоже возьмите на заметку.

Не пропусти

На очереди «Комсомольская правда», рассказывающая о благовещенке Ольге Семеновой, объявившей интересное соревнование в социальной сети Instagram. Суть в уборке жизнедеятельности выгуливаемых собак. По задумке горожанки, хозяева четвероногих могут снять на фото или видео, как они убирают за своей собакой, поделиться этой публикацией с соответствующим хэштегом и передать эстафету дальше.

Цель марафона – показать собаководам, что взять на прогулку пакет и убрать за своей собакой несложно и совсем не стыдно, рассказала инициатор движения.

На посошок

Завершает обзор «Российская газета-Неделя». Здесь вы прочтете о том, что в США у 40 % семей имеется винтовка или пистолет. А это 270 миллионов единиц. При этом в Техасе оружие имеется практически в каждой семье. И речь не о каких-то там пневматических игрушках, а о самых настоящем, убойном оружии. Но что нам Америка, когда у нас такое оружие, что весь мир содрогнулся, услышав о нем в выступлении президента России!

Еще в газете раскрываются секреты японского долголетия. Тут всё просто. У японцев нет такого количества оружия. На том сегодня и прощаюсь.