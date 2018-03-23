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23марта
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сегодня, 08:00 0

Россиян ждет индексация социальных пенсий с 1 апреля

Россиян ждет индексация социальных пенсий с 1 апреля
Фото: http://www.tatar-inform.ru/

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об индексации социальных пенсий с 1 апреля. Об этом он сообщил на заседании правительства. Позже постановление опубликовали на сайте ведомства.

«Мы это делаем по закону каждый год. В документе утверждается размер коэффициента, на который повышаются пенсии. Сейчас мы на эти цели направляем около 10 миллиардов рублей. Сама по себе индексация коснется приблизительно четырех миллионов человек», – сказал Дмитрий Медведев.

Согласно документу, прожиточный минимум пенсионера в целом по России за 2016 год составил 8 081 рубль, за 2017 год – 8 315 рублей, индекс роста – 1,029. Таким образом, коэффициент индексации социальных пенсий утверждается в размере 1,029.

Одновременно прибавку к пенсии получат военнослужащие, проходившие службу по призыву, и члены их семей, участники Великой Отечественной войны, граждане, пострадавшие при радиационных или техногенных катастрофах, и члены их семей, граждане из числа работников летно-испытательного состава.

Индексация затронет 3,9 миллиона пенсионеров, в том числе 3,1 миллиона получателей социальной пенсии, пишет РИА Новости.

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#российская власть

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