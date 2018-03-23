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сегодня, 08:25 5

Житель Прогресса, зарезавший подругу, лишился свободы на 9 лет

Житель Прогресса, зарезавший подругу, лишился свободы на 9 лет
Фото: factspedia.ru

В Прогрессе осудили местного жителя, убившего свою подругу. 26-летний мужчина из ревности зарезал девушку. С места происшествия он скрылся и был объявлен в розыск. В итоге преступника поймали.

Происшествие случилось 18 июня 2017 года, мужчина пришел в магазин «Амурснабсбыт», где работала его знакомая. Наблюдая, как она отпускает товар и общается с неизвестным мужчиной-покупателем, у него возникло чувство ревности, поскольку он находился с девушкой в близких отношениях.

Когда она освободилась и вышла к нему на улицу, то между ними произошла ссора, в ходе которой девушка сообщила ему о расставании. После чего мужчина достал нож и нанес им потерпевшей 23 удара в шею, грудь и живот. Потерпевшая скончалась на месте преступления.

Суд признал амурчанина виновным в совершении преступления и назначил наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Не согласившись с приговором суда, осужденный обжаловал его в Амурский областной суд.

20 марта 2018 года судебная коллегия по уголовным делам Амурского областного суда приговор Райчихинского городского суда от 15 декабря 2017 года признала законным, обоснованным и справедливым, а жалобу осужденного оставила без удовлетворения.

Приговор суда вступил в законную силу, сообщает прокуратура Амурской области.

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#криминал #происшествия

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Комментарии
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  • Трытата

    Трытата
    4 часа назад

    достойные мужчины перевелись что ли...как принцесски обиженные.

  • Johnny_B

    Johnny_B
    4 часа назад

    Трытата

    достойные мужчины перевелись что ли...как принцесски обиженные.



    а раньше типа из-за ревности не убивали, да? отелло не душил дездемону, Трою греки не штурмовали?

    уж кто не перевелся, так это разведенные и (или) разжиревшие курицы судящие о мужчинах в силу своего куцего мозжечка заточенного под чистое потребление мужских ресурсов.

  • ARCHITECTOR1100

    ARCHITECTOR1100
    3 часа назад

    Прокукарекает на зоне до конца срока. Перед освобождением завалят.

  • Johnny_B

    Johnny_B
    3 часа назад

    ARCHITECTOR1100

    Прокукарекает на зоне до конца срока. Перед освобождением завалят.



    доел кашку? а теперь иди как следует прописи заполняй. рано тебе еще блажить о том, в чем ты ноль, малыш. ​

  • Владимир 5

    Владимир 5
    1 час назад

    Ну и что кому он доказал ?

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