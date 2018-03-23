Житель Прогресса, зарезавший подругу, лишился свободы на 9 лет

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Происшествие случилось 18 июня 2017 года, мужчина пришел в магазин «Амурснабсбыт», где работала его знакомая. Наблюдая, как она отпускает товар и общается с неизвестным мужчиной-покупателем, у него возникло чувство ревности, поскольку он находился с девушкой в близких отношениях.

Когда она освободилась и вышла к нему на улицу, то между ними произошла ссора, в ходе которой девушка сообщила ему о расставании. После чего мужчина достал нож и нанес им потерпевшей 23 удара в шею, грудь и живот. Потерпевшая скончалась на месте преступления.

Суд признал амурчанина виновным в совершении преступления и назначил наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Не согласившись с приговором суда, осужденный обжаловал его в Амурский областной суд.

20 марта 2018 года судебная коллегия по уголовным делам Амурского областного суда приговор Райчихинского городского суда от 15 декабря 2017 года признала законным, обоснованным и справедливым, а жалобу осужденного оставила без удовлетворения.

Приговор суда вступил в законную силу, сообщает прокуратура Амурской области.