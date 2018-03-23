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сегодня, 08:45 5

Амурчане написали губернатору больше 25 тысяч жалоб

Амурчане написали губернатору больше 25 тысяч жалоб

В рамках проекта «Напрямую к губернатору» от амурчан поступило 25 354 жалобы. Об этом рассказали в областном правительстве. Для обработки бланков создана специальная рабочая группа и выделен отдельный кабинет.

В первую очередь специалистам предстоит систематизировать письма по направлениям. «Есть, к сожалению, анонимные бланки. То есть вопрос задан, но своей контактной информации человек не оставил. По таким бланкам работа будет вестись отдельно», – рассказал начальник контрольного управления Михаил Вохминцев.

Больше всего их поступило из Благовещенска (3 583) и Белогорска (1 382), среди районов лидирует Сковородинский (1 538). Это бланки «первой волны», их собирали 18 марта. Сейчас в области идёт «вторая волна» сбора. Специальные урны стоят в многофункциональных центрах, принять участие в проекте амурчане смогут до 23 марта. После – контрольное управление аппарата губернатора вновь проедет по всем районам и соберет бланки.

Александр Козлов дал поручение руководителю аппарата Игорю Берлинскому оперативно и качественно провести всю работу. «Вам необходимо тщательно структурировать письма по отраслям (образование, ЖКХ, дорожный фонд) и разделить их в разрезе районов. Чтобы оперативно решать указанные жителями проблемы и вопросы», – подчеркнул губернатор.

Отслеживать, сколько бланков поступило в работу, сколько из них систематизировано, а также узнать последние новости проекта можно на специально созданном сайте.

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#губернатор #областная власть

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Комментарии
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  • Братеев

    Братеев
    4 часа назад

    хорошо живём

  • full

    full
    3 часа назад

    Интересно, он хотя бы десять процентов сам прочтет?

  • Oldlord

    Oldlord
    3 часа назад



    ~~ Для обработки бланков создана специальная рабочая группа и выделен отдельный кабинет.



    Вот для чего всё затевалось.

  • Рамзай

    Рамзай
    3 часа назад

    А затевалось это с целью: привлечь избирателей на участки, чтоб голосовали. Т.к. . закордон предупредил: если не будет яки свыше 50%, они выборы не признают легитимными.

    А по большому счету, по закону у губера нет права вмешиваться в деятельность органов местного самоуправления. Как быть с этим фактором?

  • ПИСЬМО

    ПИСЬМО
    1 час назад

    Филькина грамота, перевод средств, времени.Как было так и останется, где денежки на все хотелки.

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