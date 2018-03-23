Амурчане написали губернатору больше 25 тысяч жалоб

В рамках проекта «Напрямую к губернатору» от амурчан поступило 25 354 жалобы. Об этом рассказали в областном правительстве. Для обработки бланков создана специальная рабочая группа и выделен отдельный кабинет.

В первую очередь специалистам предстоит систематизировать письма по направлениям. «Есть, к сожалению, анонимные бланки. То есть вопрос задан, но своей контактной информации человек не оставил. По таким бланкам работа будет вестись отдельно», – рассказал начальник контрольного управления Михаил Вохминцев.

Больше всего их поступило из Благовещенска (3 583) и Белогорска (1 382), среди районов лидирует Сковородинский (1 538). Это бланки «первой волны», их собирали 18 марта. Сейчас в области идёт «вторая волна» сбора. Специальные урны стоят в многофункциональных центрах, принять участие в проекте амурчане смогут до 23 марта. После – контрольное управление аппарата губернатора вновь проедет по всем районам и соберет бланки.

Александр Козлов дал поручение руководителю аппарата Игорю Берлинскому оперативно и качественно провести всю работу. «Вам необходимо тщательно структурировать письма по отраслям (образование, ЖКХ, дорожный фонд) и разделить их в разрезе районов. Чтобы оперативно решать указанные жителями проблемы и вопросы», – подчеркнул губернатор.

Отслеживать, сколько бланков поступило в работу, сколько из них систематизировано, а также узнать последние новости проекта можно на специально созданном сайте.