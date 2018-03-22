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В 21 доме Райчихинска осталась только горячая вода

В четверг, 22 марта, в Райчихинске произошла авария на коллекторе холодного водоснабжения. Порыв обнаружили в 9:30 на перекрестке улиц Калинина – Музыкальной. От холодного водоснабжения отключили 21 дом. В течение дня ликвидировать аварию не удалось.

«Горячее водоснабжение в этих домах работает без сбоев, сообщили в пресс-службе областного министерства ЖКХ. С момента аварии к домам организован подвоз воды. Диспетчеры в круглосуточном режиме принимают заявки от граждан на подвоз воды, – рассказал заместитель главы города Райчихинска, начальник управления ЖКХ, градостроительства и дорожной деятельности администрации города Алексей Вдовенко. – В течение дня специалисты ООО "Амурская угольная компания" вели работы по обнаружению места аварии, к сожалению, за день не смогли определить. На данный момент работы приостановлены. Завтра мы будем продолжать работы по поиску места аварии для ее полного устранения».

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#происшествия #Райчихинск

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Комментарии
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  • Мартин Остин

    Мартин Остин
    1 час назад

    Чего переживать так , щас еще прохладно зачем холодная вода, в крайнем случае ее остудить можно в ваннах-кастрюльках.

  • Сергей Юрьевич

    Сергей Юрьевич
    42 минуты назад

    В городе же нельзя ДВ гектары получить? Или я не в курсе? Вроде в 10 км от города? Без эл.энергии и дорог

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