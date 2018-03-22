В 21 доме Райчихинска осталась только горячая вода

В четверг, 22 марта, в Райчихинске произошла авария на коллекторе холодного водоснабжения. Порыв обнаружили в 9:30 на перекрестке улиц Калинина – Музыкальной. От холодного водоснабжения отключили 21 дом. В течение дня ликвидировать аварию не удалось.

«Горячее водоснабжение в этих домах работает без сбоев, сообщили в пресс-службе областного министерства ЖКХ. С момента аварии к домам организован подвоз воды. Диспетчеры в круглосуточном режиме принимают заявки от граждан на подвоз воды, – рассказал заместитель главы города Райчихинска, начальник управления ЖКХ, градостроительства и дорожной деятельности администрации города Алексей Вдовенко. – В течение дня специалисты ООО "Амурская угольная компания" вели работы по обнаружению места аварии, к сожалению, за день не смогли определить. На данный момент работы приостановлены. Завтра мы будем продолжать работы по поиску места аварии для ее полного устранения».