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сегодня, 21:09 1

В Свободном не будут давать дальневосточные гектары

В Свободном не будут давать дальневосточные гектары

Амурские парламентарии решили не отдавать территории в городе Свободном под дальневосточные гектары. Правительство страны будет развивать здесь градостроительство. Но оказалось, что существующих территорий для этого в городе мало.

В планах – снос ветхих и аварийных домов, строительство новых зданий, прокладка инженерных коммуникаций и ремонт дорог.

«Для того чтобы не было проблем с возможным изъятием земельных участков, предоставленных как дальневосточные гектары, мы вносим предложение о закрытии территории площадью 9 тысяч гектаров. При этом оставляем территории в городском округе в 7 200 тысяч гектаров свободными для предоставления», – пояснил министр имущественных отношений Амурской области Сергей Ховрат.

Забирать дальневосточные гектары, которые люди уже получили, не будут. В случае, если из-за расширения города все-таки придется кого-то потеснить, людям возместят ущерб.

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#Свободный #сельское хозяйство

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Комментарии
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  • Сергей Юрьевич

    Сергей Юрьевич
    53 минуты назад

    В городе же нельзя ДВ гектары получить? Или я не в курсе? Вроде в 10 км от города? Без эл.энергии и дорог

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