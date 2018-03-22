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сегодня, 20:40 4

Областной бюджет вырос на полтора миллиона и уменьшился на 35 миллионов рублей

Областной бюджет вырос на полтора миллиона и уменьшился на 35 миллионов рублей

Доход областного бюджета увеличится почти на полтора миллиона рублей. В итоге казна Приамурья составит более 48 миллиардов. Но зато 35 миллионов рублей придется отдать в федеральный бюджет в качестве штрафа за нереализованные федеральные программы.

Дополнительный доход позволит увеличить финансирование на обеспечение жильем молодых семей. А штрафы придется выполнить за не до конца выполненные программы министерств сельского хозяйства, транспорта и социальной защиты Приамурья.

«Правительство подписало соглашение о выполнении показателей по 30 направлениям. Мы не выполнили два. Первый показатель – мясо. Второй показатель – страхование 73 гектаров земли. Мы застраховали только 26», – рассказал министр сельского хозяйства Амурской области Андрей Таран.

На заседании областного законодательного собрания руководитель фракции КПРФ Роман Кобызов назвал эту ситуацию катастрофой.

«Мы должны вернуть в федеральный бюджет пропорционально неисполнению показателей результативности. Мы хотим перераспределить доходы, направить на непрограммные расходы на возврат штрафных санкций в федеральный бюджет», – рассказала министр финансов Амурской области Татьяна Половайкина.

В виде штрафов Приамурье должно вернуть в федеральный бюджет более 35 миллионов рублей. В итоге за это проголосовало большинство депутатов.

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#заксобрание #финансы

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Комментарии
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  • Братеев

    Братеев
    1 час назад

    о Кобызов проснулся

  • Мартин Остин

    Мартин Остин
    1 час назад



    В виде штрафов Приамурье должно вернуть в федеральный бюджет более 35 миллионов рублей.



    штрафы взыскать с виновных

    сидючи в инстаграммах и раздаривая щенков-котят по деревням,

    федеральные программы не выполнишь

  • Николай Смирнов

    Николай Смирнов
    1 час назад

    Не слишком ли "шикарно" живет Амурская область, что позволила себе создать ситуацию, исходя из которой штраф придется заплатить 35 млн. руб.?!!!!

  • ООШШ

    ООШШ
    52 минуты назад

    Вот такие люди сидят в правительстве Амурской области,про таких можно сказать,что они ничего не понимают в финансах,как такое можно было допустить,пусть из своих карманов платят.

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