Обманутые амурские дольщики смогут получить или деньги, или жилье

Амурские депутаты изменят закон о выплатах обманутым дольщикам. Народные избранники на заседании областного заксобрания предложили выдавать им не только деньги, но и как вариант – квартиры, построенные инвесторами. Поправки к законопроекту были приняты во втором чтении.

Сейчас дольщикам положены денежные выплаты. Получить их успели более 160 человек. Теперь возможен иной вариант: получить саму квартиру.

«Речь идет о том, что инвестор имеет право получить участок без торгов в аренду. И на этом основании заключает договор с правительством области, и в дальнейшем, когда строительство дома заканчивается, он передает в собственность пострадавшим дольщикам квартиры, которые построит», – рассказал о сути поправок председатель комитета по вопросам экономики и собственности Юрий Кушнарь.