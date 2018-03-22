Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
22марта
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 20:28 0

Обманутые амурские дольщики смогут получить или деньги, или жилье

Обманутые амурские дольщики смогут получить или деньги, или жилье

Амурские депутаты изменят закон о выплатах обманутым дольщикам. Народные избранники на заседании областного заксобрания предложили выдавать им не только деньги, но и как вариант – квартиры, построенные инвесторами. Поправки к законопроекту были приняты во втором чтении.

Сейчас дольщикам положены денежные выплаты. Получить их успели более 160 человек. Теперь возможен иной вариант: получить саму квартиру.

«Речь идет о том, что инвестор имеет право получить участок без торгов в аренду. И на этом основании заключает договор с правительством области, и в дальнейшем, когда строительство дома заканчивается, он передает в собственность пострадавшим дольщикам квартиры, которые построит», – рассказал о сути поправок председатель комитета по вопросам экономики и собственности Юрий Кушнарь.

Просмотров всего: 184

#закон #заксобрание #областная власть

распечатать


Экономика 4

Областной бюджет вырос на полтора миллиона и уменьшился на 35 миллионов рублей
Происшествия 2

Прокуратура начала проверку информации о затоплении поселка Бурея
Происшествия 3

В ситуацию с ремонтом в детской больнице Приамурья вмешалась прокуратура

Общество

В Завитинске на три месяца закрыли кафе без туалета
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь