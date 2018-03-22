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сегодня, 19:48 1

В магазинах Благовещенска орудуют мошенники «на сдачу»

В магазинах Благовещенска орудуют мошенники «на сдачу»

Хозяйка магазина в одном из благовещенских торговых центров сообщила в редакцию ИА «Амур.инфо», что едва не стала жертвой мошенницы. Посетительница попросила сдачу с тысячи рублей, хотя саму тысячу не давала.

Предпринимательница добавила, что в соцсетях многие жалуются на подобную аферистку.

Татьяна рассказала, что девушка зашла к ней вся лучезарная, улыбчивая, открытая. Говорила, что у ее сестры день рождения и вечером она приедет покупать сестре подарок. А на тот момент выбрала брелок за 100 рублей и спросила есть ли сдача с тысячной купюры.

«Я открыла кассу и начала отсчитываться ей 900. Сама не понимаю, почему так поступила, – признается предпринимательница. – Я никогда так не делаю, сначала беру деньги у покупателя, помещаю их в кассу, а после отсчитываю сдачу. Она продолжала болтать и болтать. И тут я поняла, что тысячу она мне так и не давала».

Татьяна сообщила об этом посетительнице, и та заявила, что наличные забыла и может оплатить по карте. Но ее тоже не нашла в своей сумке. После чего сказала, что спустится в машину за карточкой и вернется.

«До меня дошло, что это мошенница, – рассказала девушка. – Я закрыла отдел и пошла по этажу. Была уверена , что она попытается ещё кого-нибудь обмануть. И не ошиблась! В противоположном крыле торгового центра я увидела ее в другом отделе женской одежды. Она также стояла на кассе и рылась в сумке».

Татьяна включила камеру на телефоне и начала снимать. Она сказала продавцу отдела, что это мошенница. Тогда посетительница ударила рукой по ее телефону. После потасовки неизвестная девушка убежала. По словам предпринимательницы, она выкрикивала угрозы в ее сторону.

После того как Татьяна рассказала об этом случае в соцсетях, немало знакомых сообщили ей, что были знакомы с подобными случаями мошенничества. Некоторые даже узнавали девушку.

В полиции Благовещенска пояснили, что заявления о подобных мошенничествах поступали в 2017 году. Были ли подобные обращения в последние дни, обещали узнать в пятницу, 23 марта.

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#происшествия #торговля

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Комментарии
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  • galka

    galka
    57 минут назад

    Ооо, подобных случаев в магазинах сколько угодно. для пущей убедительности, набирают несколько товаров достают 5-тысячную купюру, протягивают продавцу, тут же вспоминают,что им ещё нужен какой-то товар, начинаеются просмотры-разговоры, купюра убирается в свой кошелёк. А потом начинают доказывать, что денюжку продавцу отдали, и требуют сдачи и товар. Или набирают товар, начинают складывать в сумку, потом говорят продавцу, что кажется много насчитали. Естественно продавец начинает пересчитывать, товар достается из сумки, но не весь. Получается, что сумма действительно меньше.Зачастую продавец от такой ситуации теряется, извиняется, возвращает "излишне уплаченные" деньги, и только потом, успокоившись, вспоминает, что был ещё товар, который оказался неоплаченным. В таких ситуациях очень хорошо помогают камеры видеонаблюдения над кассой.

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