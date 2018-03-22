В магазинах Благовещенска орудуют мошенники «на сдачу»

Хозяйка магазина в одном из благовещенских торговых центров сообщила в редакцию ИА «Амур.инфо», что едва не стала жертвой мошенницы. Посетительница попросила сдачу с тысячи рублей, хотя саму тысячу не давала.

Предпринимательница добавила, что в соцсетях многие жалуются на подобную аферистку.

Татьяна рассказала, что девушка зашла к ней вся лучезарная, улыбчивая, открытая. Говорила, что у ее сестры день рождения и вечером она приедет покупать сестре подарок. А на тот момент выбрала брелок за 100 рублей и спросила есть ли сдача с тысячной купюры.

«Я открыла кассу и начала отсчитываться ей 900. Сама не понимаю, почему так поступила, – признается предпринимательница. – Я никогда так не делаю, сначала беру деньги у покупателя, помещаю их в кассу, а после отсчитываю сдачу. Она продолжала болтать и болтать. И тут я поняла, что тысячу она мне так и не давала».

Татьяна сообщила об этом посетительнице, и та заявила, что наличные забыла и может оплатить по карте. Но ее тоже не нашла в своей сумке. После чего сказала, что спустится в машину за карточкой и вернется.

«До меня дошло, что это мошенница, – рассказала девушка. – Я закрыла отдел и пошла по этажу. Была уверена , что она попытается ещё кого-нибудь обмануть. И не ошиблась! В противоположном крыле торгового центра я увидела ее в другом отделе женской одежды. Она также стояла на кассе и рылась в сумке».

Татьяна включила камеру на телефоне и начала снимать. Она сказала продавцу отдела, что это мошенница. Тогда посетительница ударила рукой по ее телефону. После потасовки неизвестная девушка убежала. По словам предпринимательницы, она выкрикивала угрозы в ее сторону.

После того как Татьяна рассказала об этом случае в соцсетях, немало знакомых сообщили ей, что были знакомы с подобными случаями мошенничества. Некоторые даже узнавали девушку.

В полиции Благовещенска пояснили, что заявления о подобных мошенничествах поступали в 2017 году. Были ли подобные обращения в последние дни, обещали узнать в пятницу, 23 марта.